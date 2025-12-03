سفارة الدولة في طهران تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54

طهران (وام)



نظّمت سفارة الدولة في طهران حفلاً رسمياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، بحضور رسمي ودبلوماسي رفيع المستوى، تقدّمته معالي فرزانه صادق، وزيرة الطرق وبناء المدن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي كلمته خلال الحفل، أكد خالد عبدالله بالهول، سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع الإمارات وإيران، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين راسخة وممتدة منذ عقود.

كما شدد على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل نموذجاً للتعاون الإقليمي البناء، لافتاً إلى الفرص الواسعة المتاحة لتعزيز الشراكة في إطار من حسن الجوار والاحترام المتبادل، وبما ينسجم مع نهج دولة الإمارات القائم على الحوار والدبلوماسية الهادفة.



توسيع أطر التعاون

من جانبها، أكدت معالي فرزانه صادق، أن الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية بين إيران والإمارات تشكّل أساساً متيناً للعلاقات الثنائية، معربة عن رغبة بلادها في توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات.

واختُتم الحفل بتقديم فقرة من الأهازيج الشعبية الإماراتية التي أضفت طابعاً تراثياً مميزاً على هذه المناسبة الوطنية، وشهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور.