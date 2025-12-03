الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفارة الدولة في طهران تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54

خالد بالهول وفرزانه صادق وجانب من الحضور خلال الحفل (وام)
3 ديسمبر 2025 05:25

طهران (وام)

نظّمت سفارة الدولة في طهران حفلاً رسمياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، بحضور رسمي ودبلوماسي رفيع المستوى، تقدّمته معالي فرزانه صادق، وزيرة الطرق وبناء المدن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي كلمته خلال الحفل، أكد خالد عبدالله بالهول، سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع الإمارات وإيران، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين راسخة وممتدة منذ عقود.
كما شدد على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل نموذجاً للتعاون الإقليمي البناء، لافتاً إلى الفرص الواسعة المتاحة لتعزيز الشراكة في إطار من حسن الجوار والاحترام المتبادل، وبما ينسجم مع نهج دولة الإمارات القائم على الحوار والدبلوماسية الهادفة.

توسيع أطر التعاون

أخبار ذات صلة
«دارك سافرون» يطارد لقب «القرهود للسرعة»
9.9 أدنى درجة حرارة سجلت في الإمارات

من جانبها، أكدت معالي فرزانه صادق، أن الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية بين إيران والإمارات تشكّل أساساً متيناً للعلاقات الثنائية، معربة عن رغبة بلادها في توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات.
واختُتم الحفل بتقديم فقرة من الأهازيج الشعبية الإماراتية التي أضفت طابعاً تراثياً مميزاً على هذه المناسبة الوطنية، وشهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور.

إيران
عيد الاتحاد
الثاني من ديسمبر
الإمارات
سفارة الدولة
آخر الأخبار
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
الرياضة
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
اليوم 12:09
«الاقتصاد والسياحة» تنظّم «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» في دبي
اقتصاد
«الاقتصاد والسياحة» تنظّم «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» في دبي
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©