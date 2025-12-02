"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة من يوم غد وحتى الأحد 7 ديسمبر الجاري، أجواء مستقرة ورطبة مع احتمالية تشكل ضباب.

والطقس غداً رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة غرباً، وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد طقس يوم الخميس، رطوبة صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويصبح غائما جزئياً إلى غائم أحياناً وتظهر السحب المنخفضة خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية، وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج.

ويشهد طقس يوم الجمعة رطوبة صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية يصبح غائما جزئياً إلى غائم أحياناً غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد طقس يوم السبت رطوبة صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح غائما جزئياً إلى غائم أحياناً غرباً، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد طقس يوم الأحد رطوبة صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الغربية، وحركة الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.