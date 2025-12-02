الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل

"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
3 ديسمبر 2025 00:58

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة من يوم غد وحتى الأحد 7 ديسمبر الجاري، أجواء مستقرة ورطبة مع احتمالية تشكل ضباب.

والطقس غداً رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة غرباً، وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويشهد طقس يوم الخميس، رطوبة صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويصبح غائما جزئياً إلى غائم أحياناً وتظهر السحب المنخفضة خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية، وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
الشيخة فاطمة بنت مبارك تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 54 للدولة

ويشهد طقس يوم الجمعة رطوبة صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية يصبح غائما جزئياً إلى غائم أحياناً غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويشهد طقس يوم السبت رطوبة صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح غائما جزئياً إلى غائم أحياناً غرباً، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويشهد طقس يوم الأحد رطوبة صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الغربية، وحركة الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
اليوم 00:58
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
علوم الدار
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
اليوم 00:55
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
اليوم 00:31
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
الأخبار العالمية
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
اليوم 00:24
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
الرياضة
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
اليوم 00:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©