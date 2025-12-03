الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

علي سالم الكعبي: الاستثمار في الإنسان أولاً

علي سالم الكعبي: الاستثمار في الإنسان أولاً
3 ديسمبر 2025 05:23

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة قادرة على صنع ما هو أبعد مما توصلت إليه من ريادة في مختلف المجالات، وذلك بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم حكام الإمارات، الذين رسخوا نموذجاً تنموياً متفرداً، يقوم على الاستثمار في الإنسان أولاً، وتعزيز جودة الحياة، وتمكين المجتمع بكل فئاته.
وقال معاليه: «إن النهج الملهم للقيادة الرشيدة امتداد للإرث الخالد الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

علي سالم الكعبي
الإمارات
عيد الاتحاد
الثاني من ديسمبر
مؤسسة التنمية الأسرية
