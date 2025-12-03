الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حميد بن عمار: وطن عظيم صنع  المجد

3 ديسمبر 2025 05:23

عجمان (وام)

أكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أنّ عيد الاتحاد مناسبة وطنية غالية، نحتفي فيها بمسيرة وطن عظيم صنع المجد بيد أبنائه، تحت راية الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام الذين وهبوا حياتهم من أجل بناء دولة قوية متماسكة تنعم بالأمن والرخاء. وقال في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54:  «نرفع أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعبنا الوفي الذي أثبت في كل مرحلة أنه ركيزة الاتحاد وسنده».

