راشد بن عمار: القوة والعزيمة لمواصلة البناء

عجمان (وام)



أكّد الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أنّ عيد الاتحاد هو يوم للفخر والاعتزاز، نستحضر فيه قيم المؤسسين، ونستمد منه القوة والعزيمة لمواصلة مسيرة البناء من أجل وطن يزداد رفعة وتألقاً كل عام.

وقال بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54: «إنه في هذه المناسبة نعبر عن فخرنا بمسيرة وطن عظيم صاغ ملامحه رجال أوفياء، آمنوا بالاتحاد طريقاً للعزة والنهضة، فبنوا دولة حديثة أصبحت نموذجاً يحتذى به».

وأضاف: «بهذه المناسبة الغالية، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات».