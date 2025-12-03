الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

راشد بن حميد: تعزيز التلاحم ورسم ملامح مستقبل مشرق

راشد بن حميد: تعزيز التلاحم ورسم ملامح مستقبل مشرق
3 ديسمبر 2025 05:23

عجمان (وام)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أنّ دولة الإمارات تستقبل الثاني من ديسمبر من كل عام، وقد تصدرت سُلَّم المجد والارتقاء، وعززت مكانتها في مقدمة دول العالم مدفوعة بمسيرة التنمية والتطوير الشاملة في شتى ميادين الحياة، والتي يتسابق أبناء الإمارات إلى الإسهام فيها، مقتدين بالآباء المؤسسين الذين وضعوا حجر الأساس، ومن بعدهم القيادة الرشيدة التي تكمل مسيرة البناء.
وقال في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، والشعب الإماراتي بهذه المناسبة الوطنية الغالية».

