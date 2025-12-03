عبدالعزيز بن حميد: وحدة صنعت قوة الإمارات

عجمان (وام)



قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان: «إنّ الثاني من ديسمبر يوم يبقى شاهداً على وحدة أرست دعائم قوة الإمارات، ورسّخت مسيرتها منذ البدايات الأولى، وله في نفوس أبناء الوطن مكانة عظيمة، بوصفه محطةً وطنية فارقة تجسّدت فيها بُعد الرؤية وصدق العزيمة».

ورفع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.