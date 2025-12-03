الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالعزيز بن حميد: وحدة صنعت قوة الإمارات

عبدالعزيز بن حميد: وحدة صنعت قوة الإمارات
3 ديسمبر 2025 05:23

عجمان (وام)

قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان: «إنّ الثاني من ديسمبر يوم يبقى شاهداً على وحدة أرست دعائم قوة الإمارات، ورسّخت مسيرتها منذ البدايات الأولى، وله في نفوس أبناء الوطن مكانة عظيمة، بوصفه محطةً وطنية فارقة تجسّدت فيها بُعد الرؤية وصدق العزيمة».
ورفع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.

أخبار ذات صلة
«دارك سافرون» يطارد لقب «القرهود للسرعة»
9.9 أدنى درجة حرارة سجلت في الإمارات
عجمان
الإمارات
عيد الاتحاد
الثاني من ديسمبر
عبد العزيز بن حميد النعيمي
آخر الأخبار
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
الرياضة
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
اليوم 12:09
«الاقتصاد والسياحة» تنظّم «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» في دبي
اقتصاد
«الاقتصاد والسياحة» تنظّم «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» في دبي
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©