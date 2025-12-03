أحمد بن حميد: الوحدة والتلاحم

عجمان (وام)



أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أنّ عيد الاتحاد مناسبة وطنية تجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم والاعتزاز بمسيرة دولة الإمارات، وما حققته من نهضة شاملة ترتكز على اتحاد قوي.

ورفع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، خالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى، وإلى شعب الإمارات الكريم والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.