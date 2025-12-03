الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعيد بن طحنون: اتحاد العز والفخر والوحدة والإنجاز

سعيد بن طحنون: اتحاد العز والفخر والوحدة والإنجاز
3 ديسمبر 2025 05:23

العين (وام)

قال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نحتفل اليوم بالذكرى الرابعة والخمسين لقيام اتحاد دولتنا الحبيبة، اتحاد العز والفخر، واتحاد الوحدة والإنجاز.
ورفع معاليه، أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

أخبار ذات صلة
«دارك سافرون» يطارد لقب «القرهود للسرعة»
9.9 أدنى درجة حرارة سجلت في الإمارات
سعيد بن طحنون
الإمارات
العين
عيد الاتحاد
الثاني من ديسمبر
آخر الأخبار
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
الرياضة
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
اليوم 12:09
«الاقتصاد والسياحة» تنظّم «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» في دبي
اقتصاد
«الاقتصاد والسياحة» تنظّم «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» في دبي
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©