سعيد بن طحنون: اتحاد العز والفخر والوحدة والإنجاز

العين (وام)



قال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نحتفل اليوم بالذكرى الرابعة والخمسين لقيام اتحاد دولتنا الحبيبة، اتحاد العز والفخر، واتحاد الوحدة والإنجاز.

ورفع معاليه، أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.