محمد القاسم: الإمارات مصدر إلهام للعالم

أبوظبي (وام)



أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عيد الاتحاد الـ54 يجسد فرحة الوطن بمسيرة حافلة بالريادة والتميز على المستوى العالمي، حيث تتواصل الإنجازات في القطاعات التنموية الحيوية المختلفة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات لتعزيز تقدم أبناء الإمارات، ومكانتهم التنافسية في شتى المجالات.

وهنأ المهندس القاسم، القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة الوطنية، مؤكداً أن مسيرة الإمارات ستظل مصدر إلهام للعالم بما حققته من تقدم نوعي ورؤية وطنية تقود المستقبل.