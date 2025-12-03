الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد القاسم: الإمارات مصدر إلهام للعالم

محمد القاسم: الإمارات مصدر إلهام للعالم
3 ديسمبر 2025 05:23

أبوظبي (وام)

أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عيد الاتحاد الـ54 يجسد فرحة الوطن بمسيرة حافلة بالريادة والتميز على المستوى العالمي، حيث تتواصل الإنجازات في القطاعات التنموية الحيوية المختلفة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات لتعزيز تقدم أبناء الإمارات، ومكانتهم التنافسية في شتى المجالات.
وهنأ المهندس القاسم، القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة الوطنية، مؤكداً أن مسيرة الإمارات ستظل مصدر إلهام للعالم بما حققته من تقدم نوعي ورؤية وطنية تقود المستقبل.

