الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإعلامي لحكومة عجمان»: نحتفل باتحاد خالد

«الإعلامي لحكومة عجمان»: نحتفل باتحاد خالد
3 ديسمبر 2025 05:23

عجمان (وام)

أكّد محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أنّ الثاني من ديسمبر يوم وطني خالد نحتفل فيه بذكرى قيام اتحاد بدأه الآباء المؤسسون، ورسّخ دعائمه وبنيانه الأبناء المخلصون بعزيمة وإرادة لا تلينان على مرّ 54 عاماً.
وقال في كلمة بمناسبة عيد الاتّحاد الـ54: «في هذا اليوم نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة».
وأضاف: «عيد الاتحاد مناسبة للتذكير بالقيم الوطنية التي نشأنا عليها، وتأكيد على مسؤوليتنا لصون منجزات الوطن، والسعي الدؤوب إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بتاريخ دولة الإمارات ومكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، وفي هذا اليوم نجدد عهد الولاء لقيادتنا الحكيمة، التي وضعت الإنسان في صميم خططها التنموية، وفتحت أمامه آفاق المستقبل».

أخبار ذات صلة
«دارك سافرون» يطارد لقب «القرهود للسرعة»
9.9 أدنى درجة حرارة سجلت في الإمارات
عجمان
حكومة عجمان
الإمارات
عيد الاتحاد
الثاني من ديسمبر
آخر الأخبار
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
الرياضة
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
اليوم 12:09
«الاقتصاد والسياحة» تنظّم «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» في دبي
اقتصاد
«الاقتصاد والسياحة» تنظّم «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» في دبي
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©