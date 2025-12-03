«الإعلامي لحكومة عجمان»: نحتفل باتحاد خالد

عجمان (وام)



أكّد محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أنّ الثاني من ديسمبر يوم وطني خالد نحتفل فيه بذكرى قيام اتحاد بدأه الآباء المؤسسون، ورسّخ دعائمه وبنيانه الأبناء المخلصون بعزيمة وإرادة لا تلينان على مرّ 54 عاماً.

وقال في كلمة بمناسبة عيد الاتّحاد الـ54: «في هذا اليوم نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة».

وأضاف: «عيد الاتحاد مناسبة للتذكير بالقيم الوطنية التي نشأنا عليها، وتأكيد على مسؤوليتنا لصون منجزات الوطن، والسعي الدؤوب إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بتاريخ دولة الإمارات ومكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، وفي هذا اليوم نجدد عهد الولاء لقيادتنا الحكيمة، التي وضعت الإنسان في صميم خططها التنموية، وفتحت أمامه آفاق المستقبل».