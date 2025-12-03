الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مريم الرميثي: مسيرة مجيدة من العطاء والريادة

مريم الرميثي: مسيرة مجيدة من العطاء والريادة
3 ديسمبر 2025 05:23

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن الاتحاد إرثٌ متجدد، والأسرة الإماراتية شريك رئيس في صنع المستقبل، وأنه كان وما زال أعظم الإنجازات في تاريخ دولة الإمارات، وقاعدة النهوض التي انطلقت منها مسيرتها التنموية المتسارعة، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة التي وضعت الإنسان في قلب عملية البناء والتنمية، ورسّخت القيم النبيلة التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.
وقالت: «إن احتفاءنا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة هو احتفاء بمسيرة مجيدة من العطاء والريادة، قادتها قيادة حكيمة آمنت بقدرة أبناء الوطن على صناعة المستقبل، ورسّخت نموذجاً تنموياً فريداً يقوم على تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالإنسان».

