محمد بن سلطان بن خليفة: مسيرة نمو وتطور وازدهار

أبوظبي (وام)



أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية تجسد المسيرة المشرقة التي انطلقت بإرادة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين الذين وضعوا أساس دولة قوية وموحدة. وقال الشيخ محمد بن سلطان: «إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل صناعة الإنجازات، وترسيخ حضورها العالمي في مختلف المجالات، بفضل رؤية طموحة تستثمر في الإنسان، وتدعم التنمية المستدامة والابتكار».