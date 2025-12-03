الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن حمدان بن زايد: الإمارات رسخت مكانتها العالمية بإنجازات نوعية

سلطان بن حمدان بن زايد: الإمارات رسخت مكانتها العالمية بإنجازات نوعية
3 ديسمبر 2025 05:24

أبوظبي ( وام)

أكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي، أن الإمارات رسخت مكانتها العالمية بإنجازات نوعية سطرها أبناؤها المخلصون في المجالات كافة، مستلهمين إرث التأسيس وقوة الاتحاد ورؤية القيادة الرشيدة التي جعلت رفعة الإنسان هدفاً وغاية. ورفع الشيخ سلطان بن حمدان أسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، مهنئاً أصحاب السمو الشيوخ وشعب الإمارات، سائلاً الله أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والتطور والازدهار. وأكد الشيخ سلطان بن حمدان بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، التزام نادي العين بالسير على هذا النهج، ورفع راية الإمارات عالية خفّاقة، وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، لافتاً إلى أن النادي سيظل دائماً شعلة وطنية تُجسّد روح العطاء والانتماء للوطن.

أخبار ذات صلة
«دارك سافرون» يطارد لقب «القرهود للسرعة»
9.9 أدنى درجة حرارة سجلت في الإمارات
سلطان بن حمدان بن زايد
الإمارات
عيد الاتحاد
الثاني من ديسمبر
آخر الأخبار
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
الرياضة
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
اليوم 12:09
«الاقتصاد والسياحة» تنظّم «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» في دبي
اقتصاد
«الاقتصاد والسياحة» تنظّم «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» في دبي
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©