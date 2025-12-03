«أبوظبي للزراعة»: الإمارات ريادة عالمية

أبوظبي (وام)



قال الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة: «في عيد الاتحاد الـ 54 نحتفي بمسيرة وطن استثنائي، تأسّس على قيم الوحدة والتعاضد، وترسّخت الإنجازات النوعية برؤية مُلهمة من قيادة الدولة الرشيدة التي تقود الإمارات بثبات نحو الرّيادة العالمية، وتحويل التحديات إلى فرص للتميز والابتكار».

وتقدّم الدكتور العامري بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة عيد الاتحاد.

وأشار إلى أن «عيد الاتحاد» يمثّل لنا جميعاً محطة للتأمل في مسيرة دولتنا المجيدة، والفخر بما تحقق من إنجازات، والتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، وفي هذا اليوم، نستحضر القيم النبيلة التي غرستها قيادتنا الرشيدة في نفوسنا، ونُجدّد العهد على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ للحفاظ على مكتسبات وطننا الغالي.