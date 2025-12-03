الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فارس خلف المزروعي: اتحاد دولتنا.. الإنجاز الأعظم

فارس خلف المزروعي: اتحاد دولتنا.. الإنجاز الأعظم
3 ديسمبر 2025 05:24

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث: «إن اتحاد دولتنا سيبقى الإنجاز الأعظم، والركيزة التي قامت عليها نهضتنا الحديثة، ويجسّد روح الوحدة التي جمعت أبناء الإمارات، وإرث ورؤية وجهود المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، رحمهم الله، الذين أرسوا قواعد هذا الوطن، وغرسوا قيم الهويّة الوطنية».  وتابع معاليه: «نجدّد العهد على مواصلة العمل، واستكمال مسيرة الإنجازات، تنفيذاً للرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، التي تجسّد استشراف المستقبل وتطوير مختلف القطاعات».

