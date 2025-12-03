"أن أم سي للرعاية الصحية" تحقق اعتماد المؤسسة من اللجنة الدولية المشتركة للسلامة العالية للمرضى والتميّز عبر جميع منشآتها في الإمارات

أعلنت مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية، المزود الخاص الرائد للرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حصولها على اعتماد المؤسسة من اللجنة الدولية المشتركة، وهو اعتماد مرموق يعكس التميز على مستوى المجموعة عبر جميع منشآتها البالغ عددها أكثر من 80 منشأة في الدولة.

وتُعد أن أم سي أول مزود رعاية صحية عالميًا يحصل على الاعتماد وفق منهجية "المسح المستمر" الخاصة باللجنة الدولية المشتركة.

تُعد اللجنة الدولية المشتركة منظمة أميركية غير ربحية تقوم بتقييم واعتماد مؤسسات الرعاية الصحية دوليًا. ويقيّم اعتماد المؤسسة بنية الحوكمة والسياسات والإجراءات وطرق تنفيذها عبر أنظمة الرعاية الصحية متعددة المنشآت. ويُطبق هذا الاعتماد على مستوى الشبكة بأكملها ويضمن أن جميع منشآت أن أم سي تلتزم بالمعايير ذاتها من جودة الرعاية للمرضى مدعومة بكفاءات تشغيلية ومالية ممتازة.

وقد أصبحت أن أم سي ثالث مزود رعاية صحية في الإمارات يحصل على هذا الاعتماد، وواحدة من 13 منظمة فقط حول العالم تحقق ذلك. وعلى مدى أكثر من شهرين، أجرت اللجنة الدولية المشتركة اثني عشر مسحًا متتابعًا على مدار 133 يومًا من التقييم، في برنامج شارك فيه أكثر من 11,000 موظف من أن أم سي عبر الدولة. وكان هذا أكبر مشروع اعتماد في تاريخ أن أم سي الممتد لخمسين عامًا، وشمل جميع منشآتها وخدماتها في الإمارات.



وحققت مجموعات منشآت متعددة نتائج استثنائية، ما يدل على مستوى متميز من الجاهزية والاتساق مع المعايير الدولية الخاصة بسلامة المرضى وجودة الرعاية. ومن خلال اعتماد منهجية المسح المستمر، وفّرت أن أم سي ما يعادل 95 يومًا من أيام التقييم مقارنة بالنموذج التقليدي الذي يُجرى كل ثلاث سنوات، مما حقق مكاسب كبيرة في الكفاءة. كما أدى هذا الإجراء إلى توحيد آلاف السياسات المحلية ضمن معايير موحدة على مستوى المجموعة، ما يضمن اتساقًا أكبر في سلامة المرضى والحوكمة والتوثيق.

ويأتي اعتماد المؤسسة ليُضاف إلى الاعتمادات الفردية التي حصلت عليها أن أم سي سابقًا لعدد من مستشفياتها ومرافق الرعاية طويلة الأجل ومراكزها المتخصصة في أبوظبي ودبي والشارقة. وقد تم الآن توسيع نطاق الاعتماد ليشمل منشآتها في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة. ومن خلال تحقيق والحفاظ على معايير الجودة والاعتمادات، تظل أن أم سي مستعدة للمستقبل وقادرة على دعم التزام دولة الإمارات بالابتكار ورؤيتها لنظام رعاية صحية متقدم، متاح وعالي الجودة.



وقال ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لـ أن أم سي للرعاية الصحية: "يسعدنا حصولنا على اعتماد المؤسسة من اللجنة الدولية المشتركة، والذي يُظهر أننا نعمل وفق أعلى معايير الرعاية وسلامة المرضى عبر شبكتنا التي تضم أكثر من 80 منشأة في الإمارات. ويتماشى هذا الإنجاز مع استراتيجية أن أم سي المؤسسية الرامية إلى تحقيق تحسينات تشغيلية على مستوى المجموعة لتعزيز تجربة المرضى ودعم النمو. وأود أن أشكر كل من ساهم عبر المجموعة في الوصول إلى هذه المعايير والحفاظ عليها مما جعل هذا الإنجاز ممكنًا".



وتُعد اللجنة الدولية المشتركة الجهة العالمية الرائدة والمعترف بها في اعتماد الرعاية الصحية، حيث تعتمد أكثر من 24.000 منظمة حول العالم على معاييرها لتحسين نتائج المرضى. وللحصول على اعتماد المؤسسة، يجب على منظمات الرعاية الصحية إكمال عملية متعددة المراحل تشمل الإعداد وتنفيذ الحوكمة الموحدة والسياسات القياسية على مستوى المجموعة، وعمليات التفتيش الميدانية، والالتزام المستمر بالمعايير.

مادة إعلانية