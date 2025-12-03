"الفارس الشهم 3" تواكب احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد بزفاف 54 عريساً من قطاع غزة

واكبت عملية "الفارس الشهم 3" احتفال دولة الإمارات بعيد اتحادها الرابع والخمسين بتنظيم عرس جماعي ضم 54 عريساً من قطاع غزة، في خطوة تحمل رسالة أمل ودعم إنساني للشباب والأسر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وجاء تنظيم هذا العرس الجماعي تحت شعار "ثوب الفرح"، في إطار مبادرات دولة الإمارات المستمرة لدعم الاستقرار الاجتماعي، وبما يمنح الأسر في قطاع غزة لحظات من الفرح والأمل وسط الظروف الصعبة والتحديات الحياتية اليومية.

وأكد علي الشحي، رئيس البعثة الإماراتية في قطاع غزة أن تنظيم عملية الفارس الشهم 3 لحفل زفاف 54 عريساً من قطاع غزة يترجم نهج دولة الإمارات الثابت التي جعلت من سعادة الإنسان محور سياستها، مشيراً إلى أن مبادرة "ثوب الفرح" تحمل رسالة صمود من أهالي غزة، وتؤكد أن الفرح أقوى من الركام، وأن الأمل قادر على أن يعانق الواقع مهما كانت الصعاب.

وتقدم الشحي بأحر التهاني وأطيب الأمنيات للعرسان الذين أبحروا اليوم في حياة جديدة، راجياً أن يكون زفافهم بداية لمستقبل مشرق، مشيراً إلى أن هذه اللحظات السعيدة تمثل شهادة حية على قدرة الشباب والأسر في قطاع غزة على الاحتفاء بالحياة رغم التحديات اليومية، وتؤكد أن الفرح قادر على أن يزهر في أصعب الظروف.

وشهد الحفل، الذي شارك فيه أكثر من 21 ألف شخص من مختلف مناطق قطاع غزة، فقرات فنية وتراثية متنوعة، أبرزها عروض الدبكة الشعبية وأغانٍ فولكلورية تجسد الهوية الفلسطينية، إضافة إلى فقرات موسيقية وعروض ترفيهية أضفت على الاحتفال أجواءً من البهجة والسرور لجميع الحضور.

وأعرب عرسان مشاركون في العرس الجماعي عن فرحتهم وامتنانهم لدولة الإمارات على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، مؤكدين أن "ثوب الفرح" أعاد لهم البسمة ومنحهم لحظات لا تُنسى من السعادة والأمل وسط التحديات اليومية.