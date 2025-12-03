الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الفارس الشهم 3" تواكب احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد بزفاف 54 عريساً من قطاع غزة

"الفارس الشهم 3" تواكب احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد بزفاف 54 عريساً من قطاع غزة
3 ديسمبر 2025 15:01

واكبت عملية "الفارس الشهم 3" احتفال دولة الإمارات بعيد اتحادها الرابع والخمسين بتنظيم عرس جماعي ضم 54 عريساً من قطاع غزة، في خطوة تحمل رسالة أمل ودعم إنساني للشباب والأسر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

 

وجاء تنظيم هذا العرس الجماعي تحت شعار "ثوب الفرح"، في إطار مبادرات دولة الإمارات المستمرة لدعم الاستقرار الاجتماعي، وبما يمنح الأسر في قطاع غزة لحظات من الفرح والأمل وسط الظروف الصعبة والتحديات الحياتية اليومية.

وأكد علي الشحي، رئيس البعثة الإماراتية في قطاع غزة أن تنظيم عملية الفارس الشهم 3 لحفل زفاف 54 عريساً من قطاع غزة يترجم نهج دولة الإمارات الثابت التي جعلت من سعادة الإنسان محور سياستها، مشيراً إلى أن مبادرة "ثوب الفرح" تحمل رسالة صمود من أهالي غزة، وتؤكد أن الفرح أقوى من الركام، وأن الأمل قادر على أن يعانق الواقع مهما كانت الصعاب.

أخبار ذات صلة
«أطباء بلا حدود»: آلاف من سكان غزة يحتاجون إلى الإجلاء الطبي
مصر تنفي تقارير إسرائيلية عن التنسيق لفتح معبر رفح

وتقدم الشحي بأحر التهاني وأطيب الأمنيات للعرسان الذين أبحروا اليوم في حياة جديدة، راجياً أن يكون زفافهم بداية لمستقبل مشرق، مشيراً إلى أن هذه اللحظات السعيدة تمثل شهادة حية على قدرة الشباب والأسر في قطاع غزة على الاحتفاء بالحياة رغم التحديات اليومية، وتؤكد أن الفرح قادر على أن يزهر في أصعب الظروف.

 

وشهد الحفل، الذي شارك فيه أكثر من 21 ألف شخص من مختلف مناطق قطاع غزة، فقرات فنية وتراثية متنوعة، أبرزها عروض الدبكة الشعبية وأغانٍ فولكلورية تجسد الهوية الفلسطينية، إضافة إلى فقرات موسيقية وعروض ترفيهية أضفت على الاحتفال أجواءً من البهجة والسرور لجميع الحضور.

 

وأعرب عرسان مشاركون في العرس الجماعي عن فرحتهم وامتنانهم لدولة الإمارات على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، مؤكدين أن "ثوب الفرح" أعاد لهم البسمة ومنحهم لحظات لا تُنسى من السعادة والأمل وسط التحديات اليومية.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
الفارس
قطاع غزة
غزة
آخر الأخبار
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
الرياضة
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
اليوم 12:09
«الاقتصاد والسياحة» تنظّم «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» في دبي
اقتصاد
«الاقتصاد والسياحة» تنظّم «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» في دبي
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©