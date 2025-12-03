نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يصل إلى البحرين ليرأس وفد الإمارات في القمة الخليجية الـ 46

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى مملكة البحرين ليرأس وفد دولة الإمارات في القمة السادسة والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها اليوم مملكة البحرين الشقيقة.

ويضم وفد الدولة.. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية؛ ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني؛ ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة؛ والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة؛ وفهد محمد بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة.

وكان في استقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لدى وصوله والوفد المرافق في مطار قاعدة الصخير الجوية، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين؛ ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين؛ وعدد من كبار المسؤولين.