علوم الدار

اختتام برنامج احتفالات عيد الاتحاد في مهرجان الشيخ زايد

اختتام برنامج احتفالات عيد الاتحاد في مهرجان الشيخ زايد

3 ديسمبر 2025 15:17
3 ديسمبر 2025 15:17

اختتم مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي برنامج احتفالات عيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات الذي امتد على مدى ثلاثة أيام من الأول حتى الثالث من ديسمبر الجاري، وسط إقبال كبير من المواطنين والمقيمين وزوار الدولة. أسهمت احتفالات عيد الاتحاد في مهرجان الشيخ زايد في تعزيز الهوية الوطنية والاعتزاز بالموروث الثقافي والقيم الإماراتية الأصيلة، من خلال برنامج متنوع امتد في أجنحة الدول المشاركة، والقرية التراثية، وأجنحة الدوائر الحكومية، ومناطق الشركاء والرعاة.
وشهدت ساحات المهرجان على مدى أربعة أيام عروضاً كبرى للألعاب النارية وعروض الطائرات من دون طيار. وخصص المهرجان مساحة واسعة للفنون الشعبية الإماراتية، من خلال عروض الفرق الشعبية الرئيسية . وشهدت فعاليات المهرجان إقبالاً كبيراً من العائلات والأطفال. من خلال هذا البرنامج المتنوع رسخت احتفالات عيد الاتحاد في مهرجان الشيخ زايد 2025 - 2026 صورة المهرجان بوصفه منصة وطنية جامعة تعبر عن قيم الاتحاد والتسامح والتعايش.

المصدر: وام
عيد الاتحاد
مهرجان الشيخ زايد
احتفالات عيد الاتحاد
