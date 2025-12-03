نهيان بن مبارك يعتمد الخطة التشغيلية لبرنامج «شتاء صندوق الوطن»

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ورئيس مجلس إدارة صندوق الوطن أن التوجه نحو تعزيز الهوية الإماراتية وترسيخ القيم الأخلاقية بين الأجيال، أصبح نهجاً ثابتاً لصندوق الوطن وفق التوجهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والذي علمنا أن تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة لدى الأجيال الجديدة هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الإمارات، ومن هنا يبرز برنامج «شتاء صندوق الوطن» كأحد المبادرات المجتمعية التي تجمع بين الأصالة والمنهجية التربوية التي تركز على تعزز الانتماء، وترسخ منظومة الأخلاق العملية، وتعيد الاعتبار للغة العربية كجسر للمعرفة والقيم.

جاء ذلك عقب اعتماد معاليه خطة صندوق الوطن لإطلاق أنشطة برنامج «شتاء صندوق الوطن» في 10 مقرات رئيسة على مستوى الدولة لاستقبال طلاب المدارس بداية من 8 ديسمبر الجاري، وعلى مدى أسبوعين.

ويستهدف البرنامج طلاب المدارس من سن 6 وحتى 16 عاما ضمن 4 فئات رئيسة، ويضم عشرات الفعاليات حيث يركز الأسبوع الأول على السنع الإماراتي لغة وعملاً، وقيماً أخلاقية مثل الاحترام والكرم والإحسان والحكمة، بينما يركز الأسبوع الثاني على الأخلاق الإسلامية في حياتنا اليومية مثل الصدق، والصبر، والتواضع، والوفاء بالعهد، والتي تعكس رؤية الصندوق في الاستثمار بالإنسان، والعمل على بناء جيلٍ معتز بموروثه الثقافي والديني، وقادر على تمثيل قيم السنع الإماراتي في حياته اليومية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن اعتماد خطة شتاء صندوق الوطن يأتي تأكيداً على التزامنا العميق ببناء الإنسان، وترسيخ القيم المجتمعية والفضائل الأخلاقية، وتعزيز السلوك الإيجابي في نفوس الأجيال الجديدة، حيث يعكس البرنامج الرؤية الواضحة في صندوق الوطن لتعزيز الهوية الإماراتية الأصيلة، والمحافظة على الموروث الثقافي والديني، ونقله إلى الأجيال الجديدة ضمن بيئة تعليمية حديثة ومبتكرة.

وأوضح معاليه أن البرنامج ينطلق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وعدد من المؤسسات والشركاء في القطاعين التعليمي والتراثي، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة في تنشئة جيل يعتز بقيمه وتاريخه.

ولفت إلى أن نسخة هذا العام تركز بشكل خاص على السنع الإماراتي من خلال تعليم الطلبة مبادئه وقواعده، وتعريفهم بالقيم التي نشأ عليها أبناء الإمارات مثل الاحترام، والكرم، والإحسان، والحكمة، في إطار الحرص على تحقيق استدامة هذه القيم المتجذرة في موروثنا الثقافي والديني، لتبقى حاضرة في سلوك أبناء وبنات الإمارات.

وأشار معاليه إلى أن برنامج شتاء صندوق الوطن الذي يستمر على مدى أسبوعين يركز على أنشطة تتعلق بالسنع الإماراتي «لغة وعملًا»، كما يركز الأسبوع الثاني على الأخلاق في الحياة اليومية، وتشمل الصدق، والصبر، والتواضع، والوفاء بالعهد، لافتاً إلى أن البرنامج يعمل على تحقيق سبعة أهداف رئيسة هي، تعليم مبادئ السنع الإماراتي وقيمه السلوكية، وتعزيز استخدام اللغة العربية الفصحى، ودمج القيم الدينية والاجتماعية في أنشطة تربوية تفاعلية، وتعريف الطلاب بالتاريخ الإماراتي عبر المتاحف والمواقع التراثية، وتعزيز وعيهم بأهمية حماية البيئة والاستدامة، ورفع الوعي بأهمية الموروث الثقافي، ودعم اللغة العربية.

ونوه معاليه إلى أن البرنامج يقدم عشرات الأنشطة المتخصصة حسب الفئات العمرية الأربع، حيث تركز الفئة الأولى (6-8 سنوات) على أنشطة حركة ومرح، وقصص مبسطة، والرسم والتلوين، وحفظ آيات قصيرة، وتعليم قيم الاحترام والرحمة والمشاركة، وربط القيم بالموروث الإماراتي، أما الثانية (9-11 سنة) فتقدم للطلبة أنشطة حركية، وقصصاً قصيرة، ولعباً جماعياً، وحفظ السور القصيرة، وربط القيم الإسلامية بالسنع الإماراتي، وتعزيز الاحترام والإحسان والكرم وآداب الضيافة، فيما يقدم البرنامج للفئة الثالثة (12-13 سنة) نقاشات تفاعلية، وكتابة وتعبير، ومشاهد درامية، وترسيخ الاعتدال والعدل، وربط القيم القرآنية بأصول السنع الإماراتي، أما الرابعة فسيتم العمل معهم على مشاريع تطوعية صغيرة، وإعداد محتوى لغوي متقدم، وحوارات مفتوحة حول تطبيق السنع في المجتمع المعاصر، وحفظ سور تعزز القيادة والمسؤولية.

وعبر معاليه عن تقديره وشكره لكافة الجهات والمدارس التي حرصت على المشاركة في البرنامج وتقديم كافة صور الدعم لجذب الطلاب للمشاركة، حيث تم اختيار عشر مدارس رئيسة لاستقبال الطلبة المشاركين، وهي: مدرسة أبوظبي الدولية، ومدرسة النخبة الخاصة، وأكاديمية جيمس العالمية بجزيرة الريم، ومدرسة الإمارات الوطنية، ومدرسة الإمارات الوطنية في العين، ومدرسة عبدالله بن الزبير، ومدرسة ريبتون - ند الشبا في دبي، ومدرسة الأنصار العالمية في الشارقة، ومدرسة جيمس وينشيستر في الفجيرة، ومدرسة الإمارات الوطنية في رأس الخيمة.

واختتم معاليه بالقول، إن برنامج شتاء صندوق الوطن يعكس تطبيقنا الأمين في صندوق الوطن للرؤية الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة والتي تركز على أن بناء الإنسان يأتي في المقدمة، وأن تعزيز القيم الإماراتية المتوارثة، وتكوين جيل يعتز بقيمه ووطنه، ويتحلى بمكارم الأخلاق، ويطبق السنع الإماراتي سلوكاً حضارياً في حياته اليومية هو أهم غاية لكافة المؤسسات.