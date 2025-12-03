الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشارك في القمة الخليجية الـ 46 في البحرين

نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشارك في القمة الخليجية الـ 46 في البحرين
3 ديسمبر 2025 19:04

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات في قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي افتتح أعمالها اليوم صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

كما شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في أعمال الجلسة الخليجية ـ الإيطالية المشتركة، بحضور معالي جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية - ضيفة شرف القمة الخليجية - وقادة دول مجلس التعاون وممثليها.. والتي تبحث تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون وإيطاليا، وفتح آفاق أرحب للعمل المشترك، بما يخدم علاقات الجانبين، ويسهم في تحقيق تطلعات شعوبهما نحو التنمية والازدهار.

 

 

أخبار ذات صلة
«دارك سافرون» يطارد لقب «القرهود للسرعة»
منصور بن زايد: قمة قادة دول مجلس التعاون جسدت رؤية موحّدة نحو تعزيز وتطوير مسارات التكامل

وضم وفد الدولة إلى القمة كلاً من، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة، وسعادة فهد محمد بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة.
وأكدت دولة الإمارات في كلمة لها بمناسبة انعقاد القمة الخليجية الـ 46، أن دعم العمل الخليجي المشترك يعد ركيزة أساسية لتعزيز مصالح دول المجلس وتلبية تطلعات شعوبها، وترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة، مشيرة إلى أهمية البناء على ما تحقق من مكتسبات والمضي نحو آفاق أوسع من التكامل.
 كما أكدت الحرص على مواصلة دعم مسيرة التعاون الخليجي، انطلاقاً من إيمانها العميق بالروابط التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع دول المجلس، وما تمتلكه من إمكانات كبيرة لتعزيز العمل المشترك، وتحقيق المصالح الاستراتيجية لدوله وشعوبه.

 

 

وأعربت عن خالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، مشيدة بنجاح استضافة المملكة للقمة، وحرصها على دعم منظومة العمل الخليجي المشترك.
كما أشادت دولة الإمارات بجهود دولة الكويت الشقيقة خلال رئاستها للدورة السابقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة أن الإنجازات التي تحققت تمثل إضافة مهمة لمسيرة المجلس، وقاعدة قوية لتعزيز التعاون في المرحلة المقبلة.
وأعربت الدولة عن تمنياتها التوفيق لمملكة البحرين في رئاسة الدورة الحالية، وتقديرها للجهود التي بذلها أصحاب السمو والمعالي الوزراء، والأمين العام لمجلس التعاون والأمانة العامة في الإعداد لأعمال القمة وتنظيمها.

المصدر: وام
منصور بن زايد
البحرين
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
الرياضة
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
اليوم 12:09
«الاقتصاد والسياحة» تنظّم «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» في دبي
اقتصاد
«الاقتصاد والسياحة» تنظّم «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» في دبي
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©