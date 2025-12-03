الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

سيف بن زايد: احتفال روسيا باليوم الوطني لدولة الإمارات يجسّد عمق الشراكة بين البلدين

سيف بن زايد: احتفال روسيا باليوم الوطني لدولة الإمارات يجسّد عمق الشراكة بين البلدين
3 ديسمبر 2025 19:51

أكد  الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن احتفال روسيا باليوم الوطني لدولة الإمارات يجسّد عمق الشراكة وصدق الصداقة بين البلدين.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «احتفال روسيا باليوم الوطني لدولة الإمارات يجسّد عمق الشراكة وصدق الصداقة بين البلدين، ويعكس البعد الإيجابي الذي تمنحه العلاقات الإماراتية-الروسية، بفضل حكمة سيدي رئيس الدولة حفظه الله، وفخامة الرئيس الروسي، بما يعزّز الثقة ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الحكومي والشعبي.  شكراً لأصدقائنا في روسيا».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
