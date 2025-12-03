الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انخفاض يصل إلى 6 درجات حرارة خلال ديسمبر

الدولة تتأثر بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال وبمنخفضات جوية قادمة من الغرب (أرشيفية)
4 ديسمبر 2025 02:59

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

كشف تقرير السمات المناخية لشهر ديسمبر، الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، عن انخفاض بدرجات الحرارة يتراوح بين 3 و6 درجات، كما تتأثر الدولة بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال، كما تتأثر الدولة بمنخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار أحياناً.
وتفصيلاً، أوضح المركز الوطني للأرصاد في تقريره، أن شهر ديسمبر يعتبر آخر شهور فصل الخريف، حيث يبدأ فصل الشتاء فلكياً في الثلث الأخير منه، وتحديداً في الثالث والعشرين من ديسمبر، ومناخياً شهر ديسمبر هو أحد أشهر الشتاء، وتنخفض فيه معدلات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 3- 6 درجات عن شهر نوفمبر.
ولفت التقرير إلى تأثر الدولة بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال مصاحباً معه رياحاً شمالية شرقية تعمل على خفض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، كما تتأثر أيضاً الدولة خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار أحياناً.
كما أشار إلى أن الرطوبة النسبية تزداد، خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب.

