تكريم فريق «حياة» المشارك في دورة الألعاب العالمية لزراعة الأعضاء بألمانيا

دبي (وام)



نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حفل تكريم للوفد الإماراتي الذي شارك للمرة الأولى في دورة الألعاب العالمية لزراعة الأعضاء، التي استضافتها مدينة «درسدن» الألمانية، بحضور ومشاركة رياضيين ممن أجريت لهم عمليات نقل وزراعة أعضاء، إضافة إلى متبرعين رياضيين.

يأتي ذلك احتفاء بقصص التعافي الملهمة، وإبرازاً لقيمة التبرع بالأعضاء ودوره في إنقاذ الأرواح، وتقديراً للجهود الوطنية التي ساهمت في إنجاح البرنامج، وتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء على مستوى الدولة.

وسلم الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي والمشرف على البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة في ديوان الوزارة بدبي، دروع التكريم لأعضاء الوفد الإماراتي، الذين مثلوا برنامج «حياة» التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. وجسد المشاركون، من خلال حضورهم في هذه البطولة الدولية، قيم العزيمة والإصرار وروح التحدي بعد رحلة الزراعة أو التبرع في صورة تعكس التقدم المتحقق في منظومة التبرع بالأعضاء في الدولة. وشهدت الدورة مشاركة ستة رياضيين من الإمارات من متلقي زراعة الأعضاء والمتبرعين الأحياء.

وقال الأميري: إن برنامج «حياة» يجسد قيم العطاء والتكافل، التي تقوم عليها منظومة التبرع بالأعضاء في الدولة.