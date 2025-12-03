الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
خدمات «وقايتي» تغطي 20 مركزاً على مستوى الدولة

مبنى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية (من المصدر)
4 ديسمبر 2025 02:58

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مواصلة تطوير خدمات فحص اللياقة الطبية لإصدار وتجديد تأشيرات الإقامة، ضمن برنامج «وقايتي» الذي يغطي 20 مركزاً موزعاً في دبي والإمارات الشمالية، ويعد من أبرز المبادرات التي تهدف إلى ضمان تجربة سلسة ومتكاملة للمتعاملين، وفق أرقى المعايير العالمية، بما يعكس التزام المؤسسة بالتميز في تقديم الخدمات الصحية والتحول الرقمي.
وأكد الدكتور عبدالله النقبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن خدمات «وقايتي» تمثل نموذجاً رائداً في دعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات» 2031؛ بفضل تحقيقها قفزات نوعية في مؤشرات جودة الحياة، موضحاً أن توفير خدمات سريعة ومتكاملة، والحصول على نتائج الفحص، خلال أقل من 24 ساعة يجسد التزام المؤسسة بوضع المتعامل في صدارة أولوياتها، من خلال الاعتماد على الحلول الذكية، وتعزيز سلاسة الإجراءات، وضمان سرعة الإنجاز.
وأضاف: إن خدمات «وقايتي» أصبحت اليوم الوجهة السريعة والموثوقة لإصدار الشهادات الطبية، حيث تجري المراكز المعتمدة أكثر من 2500 فحص يومياً باستخدام التقنيات الحديثة، مثل تحليل صور الأشعة بالذكاء الاصطناعي، وتوفر مجموعة من الخدمات المتميزة التي تضمن راحة المتعامل، بما في ذلك الخدمات المتنقلة التي تشمل الخدمة المنزلية لإجراء فحص اللياقة الطبية لتجديد التأشيرة للأفراد، وخدمة الحافلة المتنقلة التي تصل مباشرة إلى مواقع المتعاملين لإصدار وتجديد التأشيرة للشركات.

توزيع المراكز
تتوزع المراكز العشرون التي تقدم خدمات «وقايتي» على مستوى دولة الإمارات، بواقع 7 مراكز في دبي، و 6 مراكز في الشارقة، ومركزين في عجمان، ومركزين في رأس الخيمة، ومركزين في الفجيرة ومركز واحد في أم القيوين، حيث تحرص جميع مراكز الخدمة على توفير رحلة متعامل مريحة وسريعة ضمن بيئة تراعي الخصوصية، وتلبي احتياجات الأفراد والعائلات والشركات على حد سواء.

توسيع النطاق
تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية العمل على توسيع نطاق خدمات «وقايتي» مستقبلاً لتشمل مواقع جديدة، وباقة إضافية من الحلول الصحية التي تواكب احتياجات المتعاملين، وتتجاوز توقعاتهم، وتعزز تجربتهم الصحية الشاملة، بما يرسخ ريادة الدولة في تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة متمحورة حول المريض.

