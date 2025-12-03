الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«موارد الشارقة» تواصل متابعة تطبيق نظام إدارة الوثائق

جانب من الاجتماعات (وام)
4 ديسمبر 2025 02:58

الشارقة (وام)

تابعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وبالتنسيق مع مكتب الوثائق بالدائرة، تطبيق نظام إدارة الوثائق الخصوصية والمتماثلة، من خلال سلسلة اجتماعات عقدتها مع فريق تخصصي من دار الوثائق في إمارة الشارقة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز كفاءة منظومة إدارة الوثائق وتوحيد إجراءاتها.
واستمرت الاجتماعات على مدى أسبوع، وشملت مختلف مقار الدائرة وفروعها، حيث جرى خلالها متابعة تنفيذ مدد الاستبقاء وخطة التصنيف المعتمدة للإدارات الخصوصية، إلى جانب متابعة تطبيق نظام إدارة الوثائق المتماثلة وفق المعايير المعتمدة.
وتناول الجانبان خلال الاجتماعات مناقشة قاعدة البيانات المُحدّثة والوثائق الإلكترونية المصنفة، واستعراض آخر مستجدات تطبيق النظام، إضافة إلى بحث التحديثات المتعلقة بالملفات وإجراءات العمل.

