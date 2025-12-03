الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

دبي ترحّب بضيوفها بختم يحمل شعار «زايد وراشد»

دبي ترحّب بضيوفها بختم يحمل شعار «زايد وراشد»
4 ديسمبر 2025 02:58

دبي (الاتحاد) 

في إطار احتفالات الشهر الوطني في دبي، وحملة «زايد وراشد» التي أطلقها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تأتي المشاركة المتميزة لـ«مطارات دبي» والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، وذلك بالترحيب بضيوف دبي والمسافرين القادمين إلى الدولة عبر بوابتها من مختلف أنحاء العالم بختم مميز يحمل شعار «زايد وراشد». تأتي المشاركة احتفاء بذكرى وعطاء الأبوين المؤسسين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وإرثهما الوطني الكبير، ضمن المظاهر الاحتفالية العديدة التي تنتشر في دبي على مدار شهر الاحتفالات الوطنية، في خطوة تمنح الزوّار القادمين عبر مطارات دبي تذكاراً رمزياً يواكب أجواء الاحتفالات بعيد الاتحاد في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ولعبت «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي دوراً محورياً في تصميم الختم، بحيث يجسّد التصميم ببساطته وقيمته الرمزية صورة الآباء المؤسسين ويقدّم للزائر بصمة وطنية ترافقه منذ لحظة الوصول. 

 

