علوم الدار

شرطة أبوظبي تحتفي بـ«اليوم العالمي لأصحاب الهمم»

شرطة أبوظبي تحتفي بـ«اليوم العالمي لأصحاب الهمم»
3 ديسمبر 2025 23:26

نظّمت شرطة أبوظبي فعالية مجتمعية تزامناً مع اليوم العالمي لأصحاب الهمم، الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، تحت شعار «تعزيز المجتمعات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة»، وذلك بالتنسيق مع مجلس شباب شرطة أبوظبي وبالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم وجمعية الإمارات للصم والتواجد البلدي، تأكيدًا لالتزامها بتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الصحية والمجتمعية المتكاملة.
وأكد العقيد أحمد محمد سيف المرر مدير مركز شرطة ياس بالإنابة، أن تنظيم الفعالية يعكس اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المجتمع ودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، سعيًا إلى تحقيق أهدافها في تمكين أصحاب الهمم بإيجاد بيئة إيجابية تدعم احتياجاتهم التعليمية والتوظيفية والتوعوية وتحقيق اندماجهم الاجتماعي وترسيخ حضورهم ومشاركاتهم الإيجابية في مختلف الفعاليات بما يعزز ثقتهم بأنفسهم وبمن حولهم.
شملت الفعالية عدداً من الورش التفاعلية، والفحوصات الطبية المجانية، وتوزيع الهدايا على أصحاب الهمم، إلى جانب تكريم الشركاء تقديرًا لمساهمتهم في إنجاح الفعالية.

