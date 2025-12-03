«مهرجان الذيد للعسل» ينطلق اليوم

الشارقة (الاتحاد)



تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية من «مهرجان الذيد للعسل» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد، حتى 7 ديسمبر الجاري، في حدث اقتصادي وتراثي يهدف إلى دعم قطاع النحالين وتشجيع الإنتاج المحلي، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المنتجين والجمهور، تماشياً مع استراتيجية الغرفة الرامية إلى تنمية القطاعات الإنتاجية والزراعية المستدامة في الإمارة وتوعية المجتمع بالقيم الغذائية للمنتجات المحلية.

ويشهد الحدث في نسخته الجديدة زخماً كبيراً يتمثل في مشاركة واسعة لأكثر من 70 عارضاً يمثلون نخبة من تجار العسل والنحالين والشركات المتخصصة، إلى جانب الأسر المنتجة، حيث يعكس المهرجان النمو المتسارع لقطاع تربية النحل في المنطقة، موفراً بيئة مثالية تتيح للمنتجين عرض أجود أصناف العسل، وتبادل الخبرات لتطوير أساليب الإنتاج، بما يسهم في رفع القدرات التنافسية للمنتج الإماراتي في الأسواق المحلية والإقليمية.

مسابقات للنحالين

ويتضمن المهرجان سلسلة من المسابقات التنافسية التي رصدت لها جوائز قيمة لتحفيز النحالين على التميز والجودة، حيث تبدأ مراسم الافتتاح الرسمي في تمام الساعة 4:30 من مساء اليوم، يعقبها الإعلان عن الفائزين في مسابقة «أفضل عسل سدر» التي قُسمت هذا العام إلى فئتين تشمل المواطنين والمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، في حين يشهد يوم غد الجمعة تتويج الفائزين في مسابقة «أفضل قرص شمع»، ليُختتم الجدول التنافسي يوم السبت بالإعلان عن نتائج مسابقة «أفضل عسل سمر».

وتخضع كافة العينات المشاركة في المسابقات لمعايير فنية وأنظمة تحكيم دقيقة، لضمان الحيادية التامة. وينظم المهرجان عدداً من ورش العمل والمحاضرات التوعوية الموجهة للجمهور والنحالين بهدف نشر أفضل الممارسات في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، مما يجعل المهرجان وجهة شاملة تجمع بين التسوق والترفيه والتعليم، وتتيح للزوار فرصة تذوق وشراء أجود أنواع العسل الطبيعي مباشرة من المصدر.