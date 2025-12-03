الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مهرجان الذيد للعسل» ينطلق اليوم

«مهرجان الذيد للعسل» ينطلق اليوم
4 ديسمبر 2025 02:59

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية من «مهرجان الذيد للعسل» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد، حتى 7 ديسمبر الجاري، في حدث اقتصادي وتراثي يهدف إلى دعم قطاع النحالين وتشجيع الإنتاج المحلي، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المنتجين والجمهور، تماشياً مع استراتيجية الغرفة الرامية إلى تنمية القطاعات الإنتاجية والزراعية المستدامة في الإمارة وتوعية المجتمع بالقيم الغذائية للمنتجات المحلية.
ويشهد الحدث في نسخته الجديدة زخماً كبيراً يتمثل في مشاركة واسعة لأكثر من 70 عارضاً يمثلون نخبة من تجار العسل والنحالين والشركات المتخصصة، إلى جانب الأسر المنتجة، حيث يعكس المهرجان النمو المتسارع لقطاع تربية النحل في المنطقة، موفراً بيئة مثالية تتيح للمنتجين عرض أجود أصناف العسل، وتبادل الخبرات لتطوير أساليب الإنتاج، بما يسهم في رفع القدرات التنافسية للمنتج الإماراتي في الأسواق المحلية والإقليمية.
مسابقات للنحالين
ويتضمن المهرجان سلسلة من المسابقات التنافسية التي رصدت لها جوائز قيمة لتحفيز النحالين على التميز والجودة، حيث تبدأ مراسم الافتتاح الرسمي في تمام الساعة 4:30 من مساء اليوم، يعقبها الإعلان عن الفائزين في مسابقة «أفضل عسل سدر» التي قُسمت هذا العام إلى فئتين تشمل المواطنين والمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، في حين يشهد يوم غد الجمعة تتويج الفائزين في مسابقة «أفضل قرص شمع»، ليُختتم الجدول التنافسي يوم السبت بالإعلان عن نتائج مسابقة «أفضل عسل سمر».
وتخضع كافة العينات المشاركة في المسابقات لمعايير فنية وأنظمة تحكيم دقيقة، لضمان الحيادية التامة. وينظم المهرجان عدداً من ورش العمل والمحاضرات التوعوية الموجهة للجمهور والنحالين بهدف نشر أفضل الممارسات في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، مما يجعل المهرجان وجهة شاملة تجمع بين التسوق والترفيه والتعليم، وتتيح للزوار فرصة تذوق وشراء أجود أنواع العسل الطبيعي مباشرة من المصدر.

أخبار ذات صلة
«غرفة الشارقة» تبحث التعاون الاستثماري مع مجتمع الأعمال الصربي
«غرفة الشارقة» تعزز العلاقات الاستثمارية مع كينيا وأوغندا
مركز إكسبو الذيد
الذيد
غرفة الشارقة
العسل
آخر الأخبار
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
الرياضة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
اليوم 12:30
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
الرياضة
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©