علوم الدار

شراكة استراتيجية لتعزيز منظومة الأوقاف في أبوظبي

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
4 ديسمبر 2025 02:59

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصّر «أوقاف أبوظبي» عقدها شراكة استراتيجية مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بهدف تعزيز التعاون في تطوير منظومة الوقف، ودعم جهود التحول الرقمي، وتيسير نمو المساهمات الوقفية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وقع الاتفاقيتين كل من فهد عبدالقادر القاسم، مدير عام أوقاف أبوظبي، ومحمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، خلال مراسم رسمية أقيمت في أبوظبي.
سيقدم كل من أوقاف أبوظبي ومصرف أبوظبي الإسلامي، بموجب الشراكة، إطاراً متكاملاً لدعم الجهات الوقفية المرخصة في الإمارة، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الوقفية، والوحدات العقارية، والمزارع، وغيرها من الهياكل الوقفية المعتمدة. 
وقال فهد عبدالقادر القاسم، مدير عام أوقاف أبوظبي: «نسعى إلى تطوير منظومة وقفية متقدمة وموثوقة تخدم المجتمع بشفافية وكفاءة ومسؤولية. وستساهم هذه الشراكة في تقديم حلول مصرفية مستقلة للجهات الوقفية وتوفير قنوات تبرع رقمية آمنة، بما يعزز أسس العمل الخيري المستدام في أبوظبي».
ومن جانبه، قال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «تعكس شراكتنا مع أوقاف أبوظبي التزام المصرف المتواصل بدعم قطاع الوقف في دولة الإمارات، وتمكين مشاركة أوسع للمجتمع، من خلال الابتكار والتحول الرقمي».

 

أبوظبي
أوقاف أبوظبي
هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر
مصرف أبوظبي الإسلامي
