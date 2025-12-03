جناح الإمارات في معرض الدفاع المصري يستقطب الوفود والشركات العالمية

القاهرة (الاتحاد)



استقطب الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض الدفاع المصري، حضوراً واسعاً من وفود الدول المشاركة، والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من المعرض في دورته الرابعة، إذ حرصت الوفود على الاطلاع على أحدث الأنظمة والحلول التي تقدمها الشركات الوطنية الإماراتية.

يُعد الجناح الوطني لدولة الإمارات الأكبر ضمن الأجنحة الدولية المشاركة في المعرض، بمساحة تتجاوز 1000 متر مربع، ليشكل محطة رئيسية ضمن فعاليات الحدث، وينظم الجناح من قبل مجموعة أدنيك، بدعم من وزارة الدفاع الإماراتية ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن». ويضم تحت مظلته نخبة من الجهات والشركات الوطنية الرائدة، تشمل: مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، مجموعة إيدج، مجموعة كالدس القابضة، شركة جال، شركة أمرك، مجلة الجندي، إضافة إلى معرضي آيدكس ونافدكس 2027.

وحظي جناح دولة الإمارات باهتمام واسع من كبار القادة العسكريين والوفود الدولية، إلى جانب الجهات المعنية بقطاعي الدفاع والأمن، إذ حرص العديد من المسؤولين على الاطلاع على أحدث الأنظمة والحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الإماراتية الرائدة، بما يعكس مكانة الدولة وجهة عالمية للتطوير والتعاون في هذه المجالات الحيوية.

ومن بين أبرز الزيارات للجناح الوطني لدولة الإمارات في اليوم الثاني كانت زيارة وفود رسمية رفيعة المستوى من مملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية روسيا الاتحادية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية جيبوتي، مما يبرز أهمية الحدث محطة محورية للتعاون والحوار الدفاعي الدولي. وقد شارك كبار المسؤولين والقادة العسكريين من كل دولة في مناقشات ولقاءات، مما يعكس دور الجناح في تعزيز الشراكات والتعاون على المستوى العالمي.

وعقدت الشركات الإماراتية سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار القادة العسكريين من جمهورية مصر العربية؛ بهدف بحث فرص التعاون، وتعزيز الشراكات المستقبلية في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة. وفي هذا الإطار، التقى جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»، مع عدد من المسؤولين ورؤساء الشركات، حيث ناقش معهم سبل تطوير التعاون القائم، واستعراض فرص الشراكة المستقبلية في مجالات عدة مرتبطة بصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات وأنظمة الدعم الفني.

مذكرات تفاهم

قال المرزوقي: «أسهمت مشاركتنا في معرض الدفاع المصري 2025 في تسليط الضوء على الدور المتنامي لـ(أمرك)، كمركز إقليمي رائد في صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات، وبما يعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدفاعي مع جمهورية مصر العربية وشركائنا على مستوى المنطقة، حيث شهدت مشاركتنا هذا العام توقيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع الهيئة العربية للتصنيع».

وأضاف المرزوقي: «تمثل هذه الاتفاقيات مرحلة جديدة من الشراكة مع الأشقاء في مصر، بما يسهم في تطوير القدرات والكفاءات، ودعم جاهزية الأساطيل، والتأسيس لتعاون طويل الأمد في مجالات الطيران والدفاع».



تعزيز الجاهزية

قال عبد الرحمن الحمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة جال: «تؤكد مشاركتنا في معرض الدفاع المصري 2025 دور (جال) في تعزيز الجاهزية العملياتية وتطوير قدرات الدعم الجوي في المنطقة. وتعكس اللقاءات التي عقدناها، بما في ذلك توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، تركيزنا المستمر على توسيع قدراتنا الفنية، وتعزيز حلول الصيانة والدعم اللوجستي، وبناء روابط صناعية أقوى في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونحن فخورون بمشاركتنا تحت مظلة الجناح الإماراتي، ممثلين منظومة الدفاع الوطنية، ومواصلين العمل مع شركائنا لتقديم حلول دعم جوي موثوقة ومستدامة، ومهيأة لمتطلبات المستقبل».

كما واصل جناح دولة الإمارات جذب اهتمام المسؤولين والزوار وكافة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية؛ وذلك بفضل ما يقدمه من حلول متطورة ومنتجات نوعية تعكس المكانة الريادية للدولة في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، وتؤكد عمق علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات الدفاعية والاقتصادية.