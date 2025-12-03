«تريندز» يطلق مكتباً افتراضياً في الهند

أبوظبي (الاتحاد)



أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات مكتبه الافتراضي في العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك في إطار رؤية واستراتيجية المركز الهادفة إلى تعزيز حضوره الفكري والبحثي العالمي، وبناء شراكات بحثية مستدامة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الفكر الرائدة في منطقة جنوب آسيا.

ويسعى المكتب الجديد إلى التوسع في الشراكات الاستراتيجية الهادفة وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف مع الخبراء والمتخصصين من دول منطقة جنوب آسيا حول القضايا العالمية المعاصرة، بالإضافة إلى توسيع نطاق تأثير المركز المعرفي والفكري، وإثراء الحوارات العالمية حول المستجدات والقضايا الجيوسياسية والاقتصادية من خلال منظور علمي رصين.



تعزيز الحوار العلمي

قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن إطلاق المكتب الافتراضي في الهند يعد محطة مهمة في مسيرة المركز المعززة للحوار العلمي البناء والداعمة لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، مضيفاً أن المكتب الجديد سيكون جسراً للتعاون المثمر مع مؤسسات الفكر الهندية في مجالات البحث العلمي وتحليل السياسات، بما يعزز الاستقرار، ويدعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.

بدورها، أكدت سيمران سوده، مديرة مكتب «تريندز» الافتراضي في الهند، أن المكتب سيعمل بكل جهد على تعزيز التعاون الوثيق مع المجتمع الفكري والبحثي الثري في الهند.