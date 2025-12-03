الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يطلق مكتباً افتراضياً في الهند

محمد العلي
4 ديسمبر 2025 02:59

أبوظبي (الاتحاد)


أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات مكتبه الافتراضي في العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك في إطار رؤية واستراتيجية المركز الهادفة إلى تعزيز حضوره الفكري والبحثي العالمي، وبناء شراكات بحثية مستدامة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الفكر الرائدة في منطقة جنوب آسيا.
ويسعى المكتب الجديد إلى التوسع في الشراكات الاستراتيجية الهادفة وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف مع الخبراء والمتخصصين من دول منطقة جنوب آسيا حول القضايا العالمية المعاصرة، بالإضافة إلى توسيع نطاق تأثير المركز المعرفي والفكري، وإثراء الحوارات العالمية حول المستجدات والقضايا الجيوسياسية والاقتصادية من خلال منظور علمي رصين.

تعزيز الحوار العلمي

أخبار ذات صلة
«تريندز» يشارك في قمة «بريدج» بتجارب معرفية معززة بالذكاء الاصطناعي
الرئيس الروسي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند

قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن إطلاق المكتب الافتراضي في الهند يعد محطة مهمة في مسيرة المركز المعززة للحوار العلمي البناء والداعمة لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، مضيفاً أن المكتب الجديد سيكون جسراً للتعاون المثمر مع مؤسسات الفكر الهندية في مجالات البحث العلمي وتحليل السياسات، بما يعزز الاستقرار، ويدعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.
بدورها، أكدت سيمران سوده، مديرة مكتب «تريندز» الافتراضي في الهند، أن المكتب سيعمل بكل جهد على تعزيز التعاون الوثيق مع المجتمع الفكري والبحثي الثري في الهند.

 

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
محمد العلي
آسيا
الهند
نيودلهي
آخر الأخبار
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
الرياضة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
اليوم 12:30
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
الرياضة
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©