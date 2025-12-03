انطلاق النسخة الثالثة من برنامج «DXB500»

دبي (الاتحاد)



بدأت أعمال النسخة الثالثة من برنامج «DXB500»، المبادرة النوعية التي أطلقها سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف تدريب وتأهيل 500 من موظفي الاتصال في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي.

وإعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على استخدام أحدث الأدوات والمنصّات لصناعة محتوى مؤثّر يعكس قصة دبي ورؤيتها للمستقبل.

ويأتي البرنامج، الذي ينظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية العالمية، ضمن منظومة تدريبية متقدّمة تجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي، وتستند إلى أفضل الممارسات في مجالات الاتصال وصناعة المحتوى الرقمي.

واستضافت الجلسة الرئيسة لهذه النسخة، فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، حيث تحدّث حول أهمية الحملات الإعلامية في حماية الأمن الاقتصادي، وتعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين من خلال رسائل دقيقة وواضحة وإعلام مهني قادر على مواجهة المعلومات المضلّلة. وقال فيصل بن سليطين، خلال الجلسة، إن الإعلام والاتصال الاستراتيجي لهما دور رئيسي في تعزيز الأمن الاقتصادي للدولة، ومواجهة الحملات المغرضة والأخبار الكاذبة والشائعات، ولا سيما حول مدينة دبي التي رسّخت مكانتها العالمية بين أهم العواصم الاقتصادية والوجهات الاستثمارية.

وأشار الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي إلى أن نشر الوعي في المجتمع هو أفضل أداة للوقاية من التزييف والشائعات التي باتت تأخذ شكلاً متطوراً مع توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ومع انطلاق النسخة الجديدة من البرنامج، أكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، أن برنامج DXB500 يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة اتصال حكومي متقدمة تواكب طموحات دبي وتوجهاتها المستقبلية، وتُسهم في تعزيز حضورها الإعلامي القادر على التعبير عن إنجازاتها وريادتها.

وقالت: «يمثّل البرنامج استثماراً استراتيجياً في الكفاءات الإعلامية الوطنية».

حول البرنامج وأهدافه، قالت هند فكري، مديرة إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية بالإنابة في المكتب الإعلامي لحكومة دبي: «أصبح برنامج DXB500 اليوم رافداً أساسياً لإعداد جيل جديد من محترفي الاتصال الحكومي».

وأكدت أن البرنامج يمثّل فرصة فريدة لقيادات الاتصال والإعلام لتطوير قدراتهم المهنية، حيث يضمن DXB500 تنسيق وتكامل الرسائل الإعلامية، ورفع كفاءة فرق الاتصال في تقديم صورة موحدة وقوية عن السياسات والمبادرات الحكومية.