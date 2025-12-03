الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطني للأرصاد» يصدر تقرير السمات المناخية لشهر ديسمبر في الدولة

«الوطني للأرصاد» يصدر تقرير السمات المناخية لشهر ديسمبر في الدولة
3 ديسمبر 2025 23:53

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره المناخي الشهري الذي يستعرض السمات العامة لحالة الطقس في شهر ديسمبر، والذي يُعد آخر شهور فصل الخريف مناخياً، فيما يبدأ فصل الشتاء فلكيًا في الثالث والعشرين من الشهر نفسه.
وأوضح المركز أن ديسمبر يُصنّف من أشهر الشتاء من حيث التأثير المناخي، حيث تنخفض خلاله درجات الحرارة العظمى والصغرى بمعدل يتراوح بين 3 و6 درجات مقارنة بشهر نوفمبر.
وأشار المركز إلى أن الدولة تتأثر خلال هذا الشهر بامتداد المرتفع السيبيري القادم من الشمال، مصحوبًا برياح شمالية شرقية تُسهم في انخفاض واضح بدرجات الحرارة، خصوصًا في ساعات الليل وعلى المناطق الداخلية والجبلية، كما تتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية من الغرب، تعمل على تكاثر السحب وتُهيئ الفرصة لسقوط الأمطار أحيانًا.
وبيّن المركز أن الرطوبة النسبية ترتفع خلال ساعات الصباح الباكر نتيجة مرور كتل هوائية معتدلة فوق مياه الخليج باتجاه الدولة، ما يزيد من احتمالات تشكّل الضباب الخفيف والكثيف.
وفيما يلي إحصاءات مناخية وسجلات تاريخية لشهر ديسمبر.

درجات الحرارة:
يتراوح متوسط درجة الحرارة بين 17.7 و21.8°م.
متوسط العظمى يتراوح بين 21.7 و27.4°م.
متوسط الصغرى يتراوح بين 12.9 و17.4°م.
أعلى درجة حرارة سُجلت: 37.0°م في سويحان عام 2016.
أقل درجة حرارة سُجلت: -0.7°م على جبل جيس عام 2004.

الرياح:
متوسط سرعة الرياح 11 كم/ساعة.
أعلى سرعة رياح سُجلت: 87 كم/ساعة في مكاسب عام 2019.
أعلى هبّة رياح بلغت 87 كم/ساعة أيضًا في مكاسب عام 2019.

الرطوبة:
متوسط الرطوبة النسبية 63%.
متوسط العظمى بين 79% و90%.
متوسط الصغرى بين 32% و49%.

الضباب:
أعلى سنة في تكرار الضباب كانت عام 2014، حيث شهدت 20 يوم ضباب و5 أيام ضباب خفيف.
الأمطار:
أعلى كمية أمطار مسجلة في ديسمبر بلغت 208.4 ملم على منطقة ضدنا عام 2006.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
