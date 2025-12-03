استعراض مسيرة رأس الخيمة التاريخية والحضارية خلال قمّة «بريدج»

رأس الخيمة (وام)



يشارك المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، في النسخة الافتتاحية من قمة «بريدج»، إذ يسعى من خلال هذه المشاركة للتعريف بمسيرة رأس الخيمة التاريخية والحضارية، ويبرز إمكاناتها العالمية، ومكانتها المتميزة وجهة مثلى للعيش، والعمل، والاستثمار، والزيارة.

وقالت هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، إنه ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يواصل المكتب الالتزام بتقديم صورة دقيقة، وإيجابية عن إمارة رأس الخيمة، لإبراز قصص النجاح التي حققتها في مختلف القطاعات الحيوية، والتعريف بمسيرة التنمية المستدامة والمزدهرة التي تعيشها.