شواحن ذكية سريعة للمركبات الكهربائية في محطات«اينوك» بالشارقة

وقعت مجموعة اينوك المتخصصة في مجال الطاقة اليوم شراكة استراتيجية مع «آيون» ذراع مجموعة «بيئة» للتنقل المستدام والمشروع المشترك بينها وشركة الهلال للمشاريع بهدف طرح شواحن فائقة السرعة للمركبات الكهربائية العاملة بالتيار المستمر في محطات خدمة اينوك في إمارة الشارقة.

وبموجب عقد الشراكة حددت اينوك و«آيون» عدداً من المواقع الاستراتيجية في مناطق ذات حركة مرورية مرتفعة لوضع نقاط الشحن ضمن محطات خدمة اينوك حيث ستتولى «آيون» توريد وتركيب وتشغيل الشواحن الذكية عبر منصتها الرقمية المتكاملة كما سيعمل الطرفان على استكشاف فرص التوسع مستقبلاً لتوسيع نطاق الشبكة وتغطية مناطق إضافية في الإمارة.

وأكد حسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة «آيون» تعكس التزام «اينوك» الراسخ بتطوير بنية تحتية للطاقة تواكب متطلبات المستقبل وتسريع وتيرة اعتماد حلول الطاقة النظيفة على مستوى الدولة.

من جانبه أكد أمير ميلاد الرئيس التنفيذي لشركة «آيون» أهمية التعاون مع مجموعة «اينوك» لتعزيز تجربة الوصول إلى محطات شحن المركبات الكهربائية في إمارة الشارقة واستخدامها بسهولة في محطات اينوك.