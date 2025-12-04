الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«المعاشات» تعلن تصفير 8 خدمات رئيسة لتسهيل وتسريع الإجراءات

«المعاشات» تعلن تصفير 8 خدمات رئيسة لتسهيل وتسريع الإجراءات
4 ديسمبر 2025 10:16

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اليوم، عن تصفير ثماني خدمات رئيسية من بين الأكثر استخداماً وتأثيراً على المتعاملين، وذلك في إطار برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات.

وأكدت هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات رئيس فريق تصفير البيروقراطية في الهيئة، أن تصفير الخدمات والعمليات يأتي ضمن جهود الهيئة لإعادة تصميم ودمج الإجراءات الحكومية لتسهيل رحلة المتعامل، مما يتيح له الحصول على الخدمة بسهولة وسرعة وكفاءة، موضحة أن هذا التوجّه النوعي يتماشى مع مبادئ تصفير البيروقراطية الحكومية، وتوجهات الدولة لتقليص المتطلبات والإجراءات، بهدف تقديم تجربة مريحة للمتعامل بأقل جهد ممكن.

وأوضحت أن التحول الرقمي والربط الذكي مع الجهات الحكومية ساعد الهيئة على دمج الإجراءات المتشابهة، ومكّنها من تبادل البيانات بشكل استباقي، معتمدةً على الملفات المحفوظة دون طلبها مجدداً، وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، وتبسيط المتطلبات الحالية لتقليل الزمن اللازم لإنجاز الخدمات.

حكومتا الإمارات وأوزبكستان تطلقان برنامجاً لتصفير البيروقراطية
«التغير المناخي والبيئة» تطلق «باقة خدمات الصيادين»

وتضم قائمة الخدمات المشمولة في التحوّل، إجراء دفع الاشتراكات، وخدمة تسجيل جهة العمل، وخدمة تسجيل المؤمن عليه، وخدمة صرف المستحقات التأمينية (مدني)، وخدمة تسجيل المستحق، وخدمة صرف المستحقات التأمينية (عسكري)، وخدمة إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وخدمة تحديث استحقاق المعاش.

وأكدت الهيئة أن هذه التطورات جاءت نتيجة مباشرة للشراكات الحكومية الاستراتيجية، ومبادرات التحوّل لرقمي على منصة «معاشي»، حيث ستظل ملتزمة بالابتكار المستمر، لضمان تقديم خدمات سهلة وذكية واستباقية، بما يتماشى مع الاحتياجات والتوقعات المتغيرة لمتعامليها.

المصدر: وام
المعاشات
هيئة المعاشات
هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية
تصفير البيروقراطية
