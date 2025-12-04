الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تريندز» يشارك في قمة «بريدج» بتجارب معرفية معززة بالذكاء الاصطناعي

«تريندز» يشارك في قمة «بريدج» بتجارب معرفية معززة بالذكاء الاصطناعي
4 ديسمبر 2025 10:21

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في فعاليات قمة «بريدج»، الحدث العالمي الأبرز في صناعة الإعلام والمحتوى والترفيه، والذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025.

وصُمم جناح «تريندز» ليكون منصة معرفية تفاعلية تجمع بين أصالة البحث العلمي وحداثة التقنية، إذ يقدّم تجربة استثنائية لزوار القمة، تشمل عرض مجموعة متنوعة من الإصدارات البحثية والدراسات الإستراتيجية التي تتناول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

كما يتضمن الجناح أنشطة وفعاليات نوعية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح للزوار التفاعل مع المحتوى البحثي بطرق مبتكرة، ويعكس رؤية «تريندز» في توظيف التكنولوجيا لخدمة المعرفة واستشراف المستقبل. وأكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، أن قمة «بريدج» تمثل نقلة نوعية تعيد رسم خريطة الإعلام والمحتوى الإبداعي على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مشاركة «تريندز» تعكس التزامه بمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة المحتوى، وإيمانه بأن البحث العلمي الرصين هو الأساس لصناعة إعلام هادف ومؤثر.

وأضاف أن القمة تتيح فرصة مثالية للتواصل مع نخبة من قادة الفكر والإعلام وصنّاع المحتوى من مختلف دول العالم، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتقديم نموذج رائد للمراكز البحثية التي توظف أدوات المستقبل في تحليل الواقع واستشراف التحديات القادمة.

المصدر: وام
