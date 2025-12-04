الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
منصور بن زايد: قمة قادة دول مجلس التعاون جسدت رؤية موحّدة نحو تعزيز وتطوير مسارات التكامل

4 ديسمبر 2025 11:48

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن قمة قادة دول مجلس التعاون في البحرين جسدت رؤية موحّدة نحو تعزيز وتطوير مسارات التكامل التي تدعم استقرار المنطقة ونموها.

 

وقال سموه عبر حسابه في «إنستجرام»:«جسّدت قمة قادة دول مجلس التعاون في البحرين رؤية موحّدة نحو تعزيز وتطوير مسارات التكامل التي تدعم استقرار المنطقة ونموها. وجاءت نقاشاتها لتؤكد أهمية العمل الجماعي في تحقيق مصالح شعوب الخليج وتطلعاتها.

 

وتواصل الإمارات التزامها بدعم هذا المسار وترسيخ الشراكة بين دول المجلس».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
