الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جائزة الشيخ زايد للكتاب تُعلن القوائم الطويلة لثلاثة فروع في دورتها الـ20

جائزة الشيخ زايد للكتاب تُعلن القوائم الطويلة لثلاثة فروع في دورتها الـ20
4 ديسمبر 2025 12:07

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، اليوم، عن القوائم الطويلة للدورة العشرين (2025-2026) لفروع «الترجمة» و«التنمية وبناء الدولة» و«الفنون والدراسات النقدية»، حيث تعمل لجان تحكيم الجائزة حالياً على التقييم الشامل لجميع العناوين المدرجة في القوائم الطويلة لهذا العام. واستقبلت الجائزة في دورتها العشرين، أكثر من 4 آلاف مشاركة من 74 دولة، من بينها 21 دولة عربية و53 دولة أجنبية، وجاءت أعلى المشاركات ضمن فروع الجائزة في فرع الآداب، تلاه فرع المؤلف الشاب، ثم فرع أدب الطفل والناشئة، وجاءت في المراكز التالية فروع الجائزة الأخرى وهي: فروع الفنون والدراسات النقدية، والتنمية وبناء الدولة، والترجمة، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، وتحقيق المخطوطات، والنشر والتقنيات الثقافية، وشخصية العام الثقافية. وضمّت القائمة الطويلة لفرع «الترجمة» 9 عناوين مترجمة من وإلى اللغة العربية، عبر 4 لغات هي الإنجليزية، والإيطالية، والإسبانية، والفرنسية، لمجموعة من المترجمين من 8 دول مختلفة، وهي هولندا، والمملكة المتحدة، والعراق، وإيطاليا، ومصر، ولبنان، والمغرب، وسوريا. أما القائمة الطويلة لفرع «التنمية وبناء الدولة» فضمّت 6 عناوين من 4 دول عربية، هي تونس، والمغرب، والعراق، ومصر، تناولت قضايا فكرية ومعرفية تتقاطع مع التنمية والدولة الحديثة. فيما ضمّت القائمة الطويلة لفرع «الفنون والدراسات النقدية» 10 عناوين من 8 دول مختلفة، هي الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، والمغرب، والسعودية، وسوريا، ولبنان، والأردن، وتنوعت موضوعاتها بين النقد الأدبي والفلسفة وفنون المسرح والهوية. وتؤكد جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية بدعم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مكانتها كإحدى أبرز الجوائز الأدبية والفكرية في العالم العربي، إذ تواصل تعزيز الحراك الثقافي ودعم الترجمة والتأليف والإبداع، وتكريم المبدعين الذين يسهمون في بناء جسور حضارية بين الثقافات، تجسيداً لرؤية الإمارات في التسامح والتنوير والسلام.

أخبار ذات صلة
جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم الطويلة لأربعة فروع
انطلاق مؤتمر الشارقة الدولي الثالث للدراسات العربية في أوروبا
المصدر: وام
جائزة الشيخ زايد للكتاب
مجمع اللغة العربية
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©