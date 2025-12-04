الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تدوير» تعزز ثقافة الاستدامة لدى 8200 طالب وطالبة

«تدوير» تعزز ثقافة الاستدامة لدى 8200 طالب وطالبة
4 ديسمبر 2025 14:43

اختتمت مجموعة تدوير بنجاح دورتها الثانية من حملتها التوعوية المتزامنة مع احتفالات المدارس بعيد الاتحاد الاتحاد 54، على مستوى جميع إمارات الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستدامة بين فئة الشباب، وتهيئتهم لقيادة المستقبل البيئي، عبر توعية أكثر من 8200 طالب وطالبة، وإثراء مداركهم بأهمية استخلاص القيمة من النفايات.

وقامت فرق مجموعة «تدوير»، المكوّنة من أكثر من 190 موظفاً، بتنفيذ زيارات ميدانية إلى 13 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة، قدّموا خلالها للطلبة أكثر من 90 نشاطاً تفاعلياً شمل ورشاً إبداعية ومشاريع فنية جماعية، امتدت لأكثر من 170 ساعة.

 

وهدفت هذه الأنشطة إلى إلهام اليافعين بممارسات إعادة التدوير، وتعزيز وعيهم بواجبهم في حماية البيئة، إلى جانب تصحيح المفاهيم التقليدية حول النفايات، وتشجيعهم على تبنّي التفكير الابتكاري في تحويل التحديات إلى فرص لاستخلاص الموارد القيّمة من النفايات.

 

أخبار ذات صلة
دبي تنضم إلى «شبكة المدن المرنة العالمية»
الفضاء.. مشروع وطني

وقد وسّعت الحملة هذا العام نطاقها كماً ونوعاً، عبر زيادة عدد المدارس المشاركة عن العام السابق، وإضافة أنشطة جديدة، وتصميم فعاليات متخصصة، بالتنسيق مع مدارس أصحاب الهمم. ويواصل فريق التوعية في مجموعة تدوير جهوده لتعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف فئات المجتمع على مدار العام، عبر المشاركات في المهرجانات، وتنظيم ورش العمل، وزيارات المدارس والجامعات، واستغلال آفاق فرص المشاركة المتاحة، لنشر رسائل الاستدامة ورفع الوعي البيئي في المجتمع.

 

وأوضح عبد الواحد جمعة فريش، المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة «تدوير»، أن المجموعة تفخر بدورها الرائد في تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية، لافتاً إلى جهودها في توعية الطلبة ضمن المناهج الدراسية ومنظومة التربية والتعليم، من خلال التعريف بأفضل الممارسات الخاصة بإدارة النفايات، وفرزها وإعادة تدويرها واستخدامها، بما يضمن استخلاص القيمة واسترداد الموارد بطريقة مستدامة.

المصدر: وام
الاستدامة
تدوير
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©