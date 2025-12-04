«تدوير» تعزز ثقافة الاستدامة لدى 8200 طالب وطالبة

اختتمت مجموعة تدوير بنجاح دورتها الثانية من حملتها التوعوية المتزامنة مع احتفالات المدارس بعيد الاتحاد الاتحاد 54، على مستوى جميع إمارات الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستدامة بين فئة الشباب، وتهيئتهم لقيادة المستقبل البيئي، عبر توعية أكثر من 8200 طالب وطالبة، وإثراء مداركهم بأهمية استخلاص القيمة من النفايات.



وقامت فرق مجموعة «تدوير»، المكوّنة من أكثر من 190 موظفاً، بتنفيذ زيارات ميدانية إلى 13 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة، قدّموا خلالها للطلبة أكثر من 90 نشاطاً تفاعلياً شمل ورشاً إبداعية ومشاريع فنية جماعية، امتدت لأكثر من 170 ساعة.

وهدفت هذه الأنشطة إلى إلهام اليافعين بممارسات إعادة التدوير، وتعزيز وعيهم بواجبهم في حماية البيئة، إلى جانب تصحيح المفاهيم التقليدية حول النفايات، وتشجيعهم على تبنّي التفكير الابتكاري في تحويل التحديات إلى فرص لاستخلاص الموارد القيّمة من النفايات.

وقد وسّعت الحملة هذا العام نطاقها كماً ونوعاً، عبر زيادة عدد المدارس المشاركة عن العام السابق، وإضافة أنشطة جديدة، وتصميم فعاليات متخصصة، بالتنسيق مع مدارس أصحاب الهمم. ويواصل فريق التوعية في مجموعة تدوير جهوده لتعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف فئات المجتمع على مدار العام، عبر المشاركات في المهرجانات، وتنظيم ورش العمل، وزيارات المدارس والجامعات، واستغلال آفاق فرص المشاركة المتاحة، لنشر رسائل الاستدامة ورفع الوعي البيئي في المجتمع.

وأوضح عبد الواحد جمعة فريش، المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة «تدوير»، أن المجموعة تفخر بدورها الرائد في تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية، لافتاً إلى جهودها في توعية الطلبة ضمن المناهج الدراسية ومنظومة التربية والتعليم، من خلال التعريف بأفضل الممارسات الخاصة بإدارة النفايات، وفرزها وإعادة تدويرها واستخدامها، بما يضمن استخلاص القيمة واسترداد الموارد بطريقة مستدامة.