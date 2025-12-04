الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يشهد تخريج الدفعة الثانية من مرشحي جامعة زايد العسكرية في أبوظبي

حمدان بن محمد يشهد  تخريج الدفعة الثانية من مرشحي جامعة زايد العسكرية في أبوظبي
4 ديسمبر 2025 15:44

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم تخريج الدفعة الثانية من مرشحي جامعة زايد العسكرية في مقرها بأبوظبي.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت اليوم تخريج الدفعة الثانية من مرشحي جامعة زايد العسكرية في مقرها بأبوظبي.. نبارك للخريجين والخريجات وذويهم، ولوطننا العزيز، تخريج هذه الدفعة التي تمثل ثُلّة من أبناء وبنات الإمارات الذين يرون في العلم سلاحاً، وفي خدمة الوطن شرفاً لا يضاهيه شرف».
وأضاف سموه: «رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ترتقي بمنظومتنا الدفاعية إلى أعلى المعايير العالمية، وتوفّر لشباب الإمارات كل الإمكانات لبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً، فأنتم حُماة الغد ودرع الوطن وسيفه.. في البر والبحر والجو».

أخبار ذات صلة
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
جامعة زايد العسكرية
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©