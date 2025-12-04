الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
4 ديسمبر 2025 17:24

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الشمالية والغربية، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ان الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:17 والمد الثاني عند الساعة 02:33 والجزرالأول عند الساعة 19:42 والجزر الثاني عند الساعة 06:40.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:32 والمد الثاني عند الساعة 22:42 والجزر الأول عند الساعة 15:33 والجزرالثاني عند الساعة 04:23.

