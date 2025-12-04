الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للدواء» تُطلق أول برنامج وطني للتفتيش على ممارسات اليقظة الدوائية

«الإمارات للدواء» تُطلق أول برنامج وطني للتفتيش على ممارسات اليقظة الدوائية
4 ديسمبر 2025 17:35

أطلقت مؤسسة الإمارات للدواء أول ورشة متخصّصة في التفتيش على ممارسات اليقظة الدوائية، يتم تنفيذها من خلال تعاون بين المؤسسة والقطاع الدوائي في الدولة.
تستهدف الورشة تمكين الكوادر الوطنية من اكتساب مهارات متقدمة في تقييم أنظمة اليقظة الدوائية لدى الشركات الدوائية، وبناء إطار رقابي استباقي يقوم على رصد وتحليل المخاطر، بما يضمن استدامة سلامة الدواء وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في الدولة.
وتمثل هذه الورشة أول نموذج من نوعه بين مؤسسة الإمارات للدواء والقطاع الدوائي في مجال التفتيش على ممارسات اليقظة الدوائية، بالتعاون مع شركة «سانوفي» العالمية لدعم جهود المؤسسة في تطوير جاهزية التفتيش وابتكار آليات رقابية حديثة.
وجاءت الورشة ضمن مسار مؤسسي متكامل تنتهجه مؤسسة الإمارات للدواء لتنفيذ استراتيجيتها القائمة على تطوير منظومة رقابية متقدمة، وتعزيز سلامة الدواء وحماية المرضى، عبر بناء قدرات وطنية متخصّصة ورفع جاهزية التفتيش الرقابي وفقاً لأفضل الممارسات.
وركّز برنامج الورشة الذي امتد يومين على نقل الخبرات التطبيقية في مجال التفتيش على ممارسات اليقظة الدوائية، من خلال تدريب المشاركين على دورة التفتيش كاملة بما يشمل التخطيط المسبق، وتحديد الوثائق والمتطلبات التنظيمية وآليات التنفيذ الميداني وإعداد التقارير التفصيلية وخطط المتابعة اللاحقة. ويعكس هذا النموذج شراكة بين المؤسسة والقطاع الدوائي، تسهم في تسريع مبادرات سلامة الدواء وتعزيز الشفافية في مجال التنظيم الدوائي واليقظة الدوائية القائمة على البيانات والأدلة العلمية.
وقالت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء إن إطلاق البرنامج الوطني للتفتيش على ممارسات اليقظة الدوائية، يعتبر ترجمة عملية لاستراتيجية مؤسسة الإمارات للدواء في بناء منظومة رقابية متكاملة تضع سلامة المرضى في صدارة الأولويات وتستند إلى شراكات فاعلة مع القطاع الدوائي، في إطار رؤية المؤسسة لتطوير نموذج رائد في الرقابة الدوائية، يقوم على الجاهزية الاستباقية واستخدام الأدلة العلمية وتطوير كفاءات وطنية قادرة على قيادة هذا التحول النوعي.
وأضافت أن هذه المبادرة تنسجم مع استراتيجية المؤسسة في تطوير قطاع صحي ودوائي متقدم ضمن أطر تنظيمية مرنة وموثوقة تدعم الابتكار وتعزّز الثقة بمنظومة الرعاية الصحي، موضحة أن المؤسسة تعمل على دراسة توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل برامج متقدمة في التفتيش الرقابي، وتطوير أدلة وإرشادات وطنية محدثة لممارسات اليقظة الدوائية، وربط نتائج التفتيش بأنظمة رقمية وتحليلية تدعم اتخاذ القرار، بما يرسّخ نموذجاً مستداماً لسلامة الدواء وجودة الحياة في دولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
مؤسسة الإمارات للدواء
الإمارات
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©