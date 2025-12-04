حمدان بن زايد: العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية في توجهات الإمارات الإنسانية والحضارية

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية في توجهات الإمارات الإنسانية والحضارية، بفضل الدعم الذي يجده من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سموه إن الإمارات تبوأت مراكز متقدمة في هذا الصدد بجهود أبنائها التطوعية، وأرست قواعد ثابتة ومتينة لتعزيز مسيرتها في هذا المجال الحيوي، وأشاد بمبادرات متطوعي دولة الإمارات الذين يحملون رسالة المحبة والسلام من الإمارات إلى شعوب العالم الأخرى.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تصريح بمناسبة يوم التطوع العالمي الذي يصادف الخامس من ديسمبر، أن التطوع يعتبر روح العمل الإنساني، وأحد العوامل المهمة في تعزيز مجالاته وترسيخ مبادئه وقيمه بين البشر، وأضاف سموه «العمل التطوعي واجب ديني ووطني والتزام أخلاقي تجاه الإنسانية في أي مكان وزمان، كما أن مفهوم التطوع يحمل مضامين وقيماً أخلاقية عظيمة ومنهجاً تربوياً تتكاتف فيه جهود المتطوعين وتعاونهم مع كافة فئات المجتمع في حالة السلم وحين وقوع الكوارث والأزمات».

وشدد على أن السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة حفزت شباب الإمارات على ارتياد الأعمال التطوعية، بمبادرات ذاتية من الشباب أنفسهم الذين وجدوا في قادتهم وآبائهم القدوة الحسنة وساروا على نهجهم، وأثروا تجربة الدولة في هذا المجال الحيوي، وكانوا ولا زالوا العنوان الأبرز للإمارات في ساحات العطاء الإنساني، وهم بالفعل سفراء الإمارات لتعزيز قيم التسامح والسعادة والإيجابية حول العالم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إن مجتمع الإمارات عرف قيم ومضامين العمل التطوعي منذ وقت طويل، وتجسدت روحه في قطاعاته كافة، وأثمرت عن إيجاد نسيج متماسك يسوده التكافل والإيثار والسعي في قضاء حوائج الآخرين ونجدة الملهوفين وإسعاد المحرومين، وتعمقت مبادئ الخير والبر والإحسان النابعة من تعاليم الدين الحنيف وقيمه السامية في نفوس الأجيال المتعاقبة من شعب الإمارات الوفي لأهله وجيرانه والإنسانية جمعاء.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على أن متطوعي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يضطلعون بدور فاعل في تجسيد الأهداف والمبادئ السامية التي تسعى الهيئة لتحقيقها على أرض الواقع، وذلك من خلال برامجها وأنشطتها الممتدة لكل صاحب حاجة داخل الدولة ولكافة الشعوب الأقل حظاً، وأضاف سموه «جسدت مشاركاتهم صورة مشرقة لأبهى صور البذل والعطاء، ومن أهم أسباب ارتياد هيئتنا الوطنية لأوجه النشاط والإنساني كافة».

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في ختام تصريحه، «إننا نؤكد في ذكرى يوم التطوع العالمي مدى فخرنا واعتزازنا بمبادرات المتطوعين النبيلة ومواقفهم الإنسانية الأصيلة، ونعلن لهم عن غبطتنا وسرورنا، بجميل صنعهم وعظيم بذلهم، فهم أجنحة الهلال التي يحلق بها عاليا في ساحات العطاء الإنساني الرحبة، والرصيد الحقيقي لمستقبل هيئتنا الوطنية».

وتقدم سموه بالشكر والتقدير للجهات والمؤسسات الراعية لأنشطة وبرامج هيئة الهلال الأحمر، الخاصة بتأهيل وتعزيز قدرات المتطوعين لأداء رسالتهم السامية بكفاءة عالية واقتدار، وقال سموه «يجب ألا يمر هذا اليوم دون أن نوجه رسالة ثناء وتقدير لملايين المتطوعين المنتشرين حول العالم، خاصة العاملين والمنتسبين للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر».