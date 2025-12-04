الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من شيخ الأزهر الشريف هنأه خلاله بعيد الاتحاد الـ 54

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من شيخ الأزهر الشريف هنأه خلاله بعيد الاتحاد الـ 54
4 ديسمبر 2025 19:15

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف هنأه خلاله بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على الدولة أمنها وتقدمها وازدهارها.
كما هنأ شيخ الأزهر أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعبها بهذه المناسبة الوطنية، مشيداً بدور قيادة الدولة في تعزيز نهضتها الحضارية والإنسانية سيراً على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".
وفي هذا السياق، أشاد بأهمية متحف زايد الوطني الذي افتتح مؤخراً تزامناً مع احتفالات الدولة بعيدها الوطني في تخليد إرث المؤسس ونهجه في القيادة والبناء وقيم الوحدة والمحبة التي أسس عليها اتحاد الإمارات، داعيا الله تعالى له بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدمه.
من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره للأستاذ الدكتور أحمد الطيب لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
أحمد الطيب
شيخ الأزهر
اتصال هاتفي
