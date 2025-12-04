الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يواصل تقديم خدماته الطبية لسكان القطاع

4 ديسمبر 2025 20:04

يواصل المستشفى الميداني الإماراتي في غزة استقبال المرضى وتقديم خدماته الطبية النوعية لسكان القطاع، وذلك في إطار التزامه بدوره الإنساني في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات العلاجية الضرورية، ضمن جهود الدعم المستمرة التي تقدمها دولة الإمارات لتعزيز القطاع الصحي وتخفيف معاناة السكان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وقال الدكتور عبد الرحمن العرياني، مدير المستشفى الميداني الإماراتي في غزة: «نواصل عملنا في المستشفى الميداني بكل جاهزية لتقديم الرعاية الطبية لسكان قطاع غزة، ويأتي هذا في إطار التعاون المستمر مع وزارة الصحة في غزة ومنظمة الصحة العالمية لضمان حصول الحالات المرضية على العلاج بشكل فعال وفي الوقت المناسب».
وأضاف: نسعى لتقديم الرعاية الصحية اللازمة بأعلى مستويات الجاهزية، مع التركيز على الاستجابة السريعة للاحتياجات الطبية الطارئة ودعم جهود القطاع الصحي في مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة.
من جهته، قال علي الشحي، مسؤول البعثة الإماراتية في غزة: يواصل المستشفى الميداني الإماراتي وفرق عملية الفارس الشهم 3 استقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة في مختلف التخصصات، بما يضمن استجابة فعالة للاحتياجات الطبية الطارئة في القطاع.
وأضاف: تأتي هذه الجهود ضمن الدور الإنساني المستمر الذي تضطلع به دولة الإمارات، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية وتخفيف معاناة سكان غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وكان المستشفى الميداني الإماراتي في رفح استقبل مريضة تعاني من كسور في الرقبة، حيث خضعت لعملية جراحية ناجحة أجراها الطاقم الطبي المتخصص. وقد حرصت المريضة على تقديم شكرها لدولة الإمارات على الجهود الإنسانية التي تقدمها للقطاع وللطواقم العاملة على مستوى الرعاية والخدمات التي تلقتها داخل المستشفى.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
قطاع غزة
الإمارات
