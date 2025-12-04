برعاية محمد بن راشد.. جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين بفئاتها المؤسسية والفردية في القاهرة

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كرمت جائزة التميز الحكومي العربي الفائزين في مختلف فئات الجائزة المؤسسية والفردية، وذلك خلال حفل أقيم اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومعالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من معالي الوزراء والمسؤولين وممثلين عن الحكومات العربية وأعضاء مجلس أمناء الجائزة.

واحتفت الجائزة، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية في العام 2019، بنخبة متميزة من الكفاءات الحكومية العربية والمبادرات والتجارب الناجحة في تطوير الإدارة الحكومية في المنطقة العربية، لترسيخ هذه الكفاءات والمبادرات كنماذج مرجعية للفكر القيادي الإيجابي والأداء الحكومي المتميز، وتحفيز مواكبة المفاهيم الجديدة والتطورات التكنولوجية لضمان النجاح في تنفيذ التوجهات الحكومية المستقبلية.

وشهد الحفل تكريم 26 فائزاً من النماذج العربية المتميزة التي قدمت مبادرات ومشاريع ملهمة في العمل الحكومي العربي، ضمن 16 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات، كما تم استحداث فئة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية ضمن الفئات المؤسسية خلال الدورة الحالية 2025، وقد خضعت كافة الترشيحات لآلية تقييم دقيقة، من خلال نظام إلكتروني ذكي، وعلى يد لجنة تحكيم متخصصة، وفق أفضل المعايير العالمية، كما تم استثناء دولة الإمارات من المشاركة، حفاظاً على مبدأ الحيادية والشفافية.

وأكد معالي محمد القرقاوي رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، خلال كلمته في الحفل، أن الجائزة هدفها تطوير الخدمات، وتكريم الشخصيات، وإلهام الحكومات، وإلقاء الضوء على تجارب ناجحة وممارسات مميزة عبر عالمنا العربي، هدفها خدمة الناس وتحسين حياتهم.

وأضاف معاليه أن الحكومات، التي ستقود في العقد القادم، هي الحكومات التي تتبنى عقلية الشركات الخاصة في المرونة وسرعة الاستجابة للمتغيرات والتركيز على المتعاملين، هي الحكومات التي لا تنظر للتحديات كتهديدات بل كفرص للتطور والنمو، والتي لا تركز على احتواء التغيير فقط بل على بناء طاقاتها وقدراتها في التكيف والتطور المستمر.

وقال معاليه "المرونة والاستباقية ليست إصلاحات إدارية جزئية، بل مسيرة دائمة ومستمرة في التميز الحكومي. وبالرغم من التحديات التي تواجه منطقتنا العربية مثل التحديات الجيوسياسية والعلمية والتكنولوجية والتنموية وغيرها، نزداد إيماناً ويقيناً كل يوم بأن التركيز على المساحات المضيئة والنماذج الإيجابية هي التي تدفعنا للأمام وأن الجهود المخلصة والصادقة قادرة على تقليص الفجوات بين الواقع والمأمول".

وأضاف معاليه "يقال إن البساطة هي أعلى درجات الإتقان، والهدف الأسمى هو خلق خدمات حكومية بسيطة، ومرنة، وخالية من التعقيدات، لذلك أطلقنا في هذه الدورة فئة جديدة للتميز الحكومي، بعنوان "أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية".

كما أكد معالي محمد القرقاوي أن الجائزة حققت في دورتها الحالية نتائج استثنائية ويظهر ذلك في عدد المشاركات ومستوى التنافس ونوعية الأفكار الأكثر ابتكاراً والأعمق أثراً مقارنة بالدورات السابقة، فقد تضاعف عدد المشاركات ثلاث مرات تقريباً من 5000 مشاركة في الدورة الأولى إلى أكثر من 14,000 مشاركة هذا العام وتضاعفت معها طلبات الترشح من 1,500 طلب في الدورة الأولى إلى أكثر من 6,600 طلب في الدورة الحالية، مضيفاً أن هذا الحراك المتزايد هو دليل على زيادة الوعي العربي بأهمية التميز الحكومي وهو ما يعزز إصرارنا على مواصلة رحلة التميز في وطننا العربي الكبير.

ومن جانبه، تقدم معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته في الحفل، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته لهذه الجائزة ، مثمناً الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق عمل الجائزة في ترسيخ ثقافة التميز والريادة، ونشر أفضل الممارسات في الإدارة الحكومية.

وأكد معاليه أن جائزة التميّز الحكومي العربي باتت منبرًا يحتفي بالعطاء وبالإبداع والابتكار، ويكرّم النماذج الريادية في تطوير الأداء المؤسسي الحكومي في وطننا العربي، وهي لا تقتصر على كونها لحظة تكريم أو لفتة تقدير للجهات أو الأفراد من أصحاب الإنجاز المتميز في العمل الحكومي.. ولكنها رسالة ونداء لكل مستويات العمل الحكومي في عالمنا العربي بأن المبادرة لتغيير الواقع وتطويره هي أمر ممكن، بل واجب، وأن العمل الحكومي يتعين أن يكون رافعة للتغيير، وحاضناً لروح المبادرة والابتكار والتفكير خارج الصندوق.

وقال معاليه "إن ما يجمع الفائزين اليوم هو روح المبادرة، وجرأة تغيير الواقع إلى الأفضل، على نحو مدروس ومخطط، وهذه هي الروح المطلوبة في العمل الحكومي، بشتى مستوياته، فالالتزام الأول على كل مسؤول في عالمنا العربي هو البحث عن الطرائق والسبل التي تجعل أداء المؤسسة التي يقودها أو ينتمي إليها أفضل، والمؤسسات تصبح قادرة فقط على مواكبة المتغيرات، وهي هائلة ومتسارعة في عالمنا المعاصر، وأن يتحلى أفرادها بروح المبادرة والابتكار والانفتاح على التجارب، فضلاً عن الالتزام العميق بخدمة المواطن العربي، فلا ننسى أبداً أن غاية العمل الحكومي هي هذا المواطن؛ رفاهته وسعادته وجودة حياته".

كما أعرب عن أمله في أن تكون هذه الجائزة حافزًا يدفع بالحكومات إلى تبني نهج الابتكار والتطوير، وتعزيز روح المبادرة والتنافس الشريف، من أجل بناء مؤسسات رشيقة وفعّالة، قادرة على مواكبة التحديات المتزايدة، وعلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطن العربي، حيثما كان.

وشهدت جائزة التميز الحكومي العربي تكريماً خاصاً لمعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تقديراً لدوره المحوري في دعم الجائزة بما يعزز مسيرة التميز الحكومي العربي. وجسد هذا الدعم المستدام من الجامعة العربية للجائزة الإيمان العميق بأهمية بناء قدرات الإدارة العربية الحديثة، وتحويل أفضل الممارسات إلى منهجية عمل مؤسسي إقليمي.

وتفصيلاً، في الجوائز المؤسسية فازت بفئة "أفضل وزارة عربية"، وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، استلمها معالي المهندس يعرب القضاة، وقد تأسست الوزارة عام 1927 واستطاعت على مدى قرن من الزمان أن تكون محركاً محورياً للاقتصاد الأردني، ولاعباً مهماً في علاقات الأردن الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، وجاء فوزها تتويجاً لرحلة نجاح مؤسسي متكاملة استطاعت من خلالها الحصول على مستويات رضا قياسية من المتعاملين عن خدماتها، حيث تقدم اليوم خدمات عبر 11 قناة تواصل مع رضا المتعاملين بنسبة 95% عن خدمات الواجهة و96.2% عن الخدمات الإلكترونية، كما نجحت الوزارة في تشغيل 49 نظامًا داعمًا للقرار وربط البيانات بمنصة الحكومة المفتوحة، مما قفز برضا إدارة المعرفة من 57% إلى 90%.

وفازت "هيئة التراث" في المملكة العربية السعودية عن فئة "أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية"، حيث تأسست هيئة التراث عام 2020 لتكون الجهة الوطنية المعنية بتنظيم وتطوير قطاع التراث في المملكة بوصفه ركيزة ثقافية واقتصادية ضمن رؤية السعودية 2030، وتشرف على جميع أنشطة التراث المادي وغير المادي، وتدير الهيئة منظومة تضم 16 فرعًا و14 مركز زوار و29 مكتبًا ميدانيًا، ويعمل ضمنها أكثر من 830 موظفًا، وقد وثقت الهيئة حتى الآن 45 ألف موقع تراثي، وحصرت 5 آلاف عنصر غير مادي، وسجّلت 8 مواقع و16 عنصرًا تراثيًا في قوائم التراث العالمي.

كما فازت دائرة الجمارك الأردنية عن فئة "أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية"، حيث تطبق دائرة الجمارك الأردنية أدق معايير الجودة العالمية، وتقدم ما يزيد على 177 خدمة إلكترونية. ومن أبرز الممارسات والإنجازات المؤسسية التي حققتها الدائرة أنها طورت منظومة تشغيلية ذكية تشمل نظام الخبير الجمركي، ومركز التجارة الإلكترونية، ونظام التتبع الذكي، مما خفّض زمن الإفراج الجمركي من 7 أيام إلى 6 ساعات فقط ورفع جودة الخدمات، وأنجزت البيانات الجمركية في أقل من دقيقة عبر 120 نظامًا إلكترونيًا بنسبة أتمتة بلغت 100%.

وقد فازت مبادرة البنية المعلوماتية للمنظومة المتكاملة للتطعيمات والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية عن فئة "أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي"، وحققت مبادرة البنية المعلوماتية للمنظومة المتكاملة للتطعيمات إنجازات عدة مؤثرة خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها تحويل 5000 مكتب ووحدة صحية إلى التسجيل الإلكتروني الكامل، وتفعيل نظام تذكير ذكي يرسل أكثر من مليون رسالة سنويًا لمتابعة الالتزام بالمواعيد، وسجلت المبادرة نجاحات لافتة على صعيد انخفاض معدلات الأمراض والوفيات المرتبطة بها، واستمرار خلو مصر من شلل الأطفال، كما حصلت على شهادة الخلو من الحصبة الألمانية (2022-2024) والالتهاب الكبدي B للأطفال دون 15 عامًا 2025.

كما فازت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت عن فئة "أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي" وذلك من خلال مبادرة "نزاهة" حيث قامت الهيئة بإطلاق استراتيجية واضحة لتعزيز النزاهة في المؤسسات الحكومية، وحققت هذه الاستراتيجية منذ إطلاقها نتائج بارزة، في مقدمتها ارتفاع مؤشر مدركات الفساد CPI لدولة الكويت من 40 في 2018 إلى 46 في 2024، وتحسن المرتبة من 85 إلى 65 وفق تقرير الشفافية الدولية. كما نجحت الاستراتيجية في إدماج قيم النزاهة في المناهج التعليمية، وإصدار أدلة معيارية للحوكمة والتدقيق الداخلي، وتدريب وبناء قدرات الموارد البشرية وإطلاق برنامج النزاهة الوطني، كما نجحت الاستراتيجية في إصدار عدة تقارير تستعرض نتائج الاستراتيجية بشكل دوري مما عزز مفهوم الشفافية في العمل الحكومي.

وفي فئة "أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية"، المستحدثة خلال الدورة الحالية، فازت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مملكة البحرين عن مشروعها "الخدمات الإسكانية الإلكترونية التكاملية"، وقد نجحت هذه المبادرة في إحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات الإسكانية، وتسجيل نتائج إيجابية على مستويات عدة، إذ أتاح الاستفادة من 35 خدمة إلكترونية معاد تصميمها بالكامل عبر منصة موحدة متكاملة مع 11 جهة حكومية وخاصة، ما أسهم في تحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة المنظومة الخدمية. كما أسهمت المبادرة في تحقيق نتائج ملموسة أبرزها، تحقيق نسبة 98% في الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة لمركز خدمة العملاء عن بُعد، و86% في الخدمات الإلكترونية، وتقليص زمن إنجاز الخدمة من 30 دقيقة إلى 5 دقائق، وتبسيط الإجراءات من 6 خطوات إلى 3 خطوات.

وفازت "منظومة متكاملة للحياة المدرسية" التابعة للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بالجمهورية التونسية في فئة "أفضل مبادرة عربية لتطوير التعليم"، وشكلت المبادرة نقلة نوعية في منظومة التعليم، إذ جمعت الأبعاد الإدارية والتربوية والاجتماعية في بيئة رقمية موحدة، تُشكّل تطويراً شاملاً لمنظومة الحياة المدرسية، وتشمل أربع مكونات رئيسية: منصة متابعة الحياة المدرسية، منصة التواصل التعليمي، منصة رصد الانقطاع المدرسي، ومنصة رصد العنف المدرسي. كما ساهمت المنظومة في تطوير البنى التحتية للمدارس، وتحويلها إلى بيئات تعليمية حاضنة للتكنولوجيا وأساليب التعلم الحديثة، واستفاد منها أكثر من مليوني طالب في 4,500 مدرسة ابتدائية، و900 مدرسة إعدادية، و600 معهد ثانوي، إلى جانب 160 ألف تربوي لديهم حسابات رقمية مفعلة.

كما فازت في فئة "أفضل مبادرة عربية لتطوير التعليم" أيضاً، منظومة اكتشاف وتنمية المواهب التابعة لمؤسسة "موهبة" حيث تنفذ المؤسسة منظومة وطنية شاملة تضمن استمرارية دعم الموهوبين في مختلف المراحل التعليمية، وتربط تنمية الكفاءات الفردية بالأهداف الوطنية للتحول المعرفي والاقتصاد القائم على الابتكار وذلك ضمن شراكات استراتيجية مع وزارة التعليم والجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص. وبفضل تكامل منظومة "موهبة" وشموليتها في تصميم البرامج التعليمية والإثرائية الموجهة خصيصاً للمواهب السعودية، أصبحت المؤسسة نموذجاً يحتذى به على المستوى العربي في بناء بيئة تعليمية محفزة للابتكار والتميز.

وفاز البرنامج الوطني لتدريب وتأهيل المعلمين الجدد في مملكة البحرين في الفئة ذاتها، ويعد البرنامج برنامجاً متكاملاً ومتطوراً لإعداد كوادر تعليمية بحرينية قادرة على قيادة التحول في التعليم. ويتم من خلال البرنامج إعداد المعلمين الجدد على أسس أكاديمية ومهنية معتمدة، تُوازن بين المعرفة التربوية والممارسة الصفّية. ويستند البرنامج إلى أفضل الممارسات الدولية. يتضمن البرنامج تدريباً مكثفًا يجمع بين الدراسة النظرية في كلية المعلمين والتطبيق العملي في المدارس الحكومية تحت إشراف تربوي متخصص ويتضمن مساقات تأهيل ما قبل الخدمة، وبرامج ما بعد التوظيف/ التطوير المهني المستمر.

وفاز مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى في مصر في فئة "أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية"، ويعتبر المشروع أحد أهم المشاريع الضخمة والحيوية والنوعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويهدف المشروع الذي ينفذه قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بمصلحة الري في وزارة الموارد المائية والري، إلى رفع مياه النيل واستصلاح الأراضي وزراعة مساحات واسعة بمساحة مستهدفة تقدر بـ 720 ألف فدان حتى عام 2027 وبإجمالي استثمارات قدرت بنحو 40 مليار جنيه مصري. وتضمنت أبرز النتائج الإيجابية للمشروع: زيادة نسبة المساحة المزروعة من أقل من 218 ألف فدان إلى 491 ألف فدان، وتصميم وتنفيذ شبكة ترع بطول 400 كم مع منشآت صناعية تتجاوز 313 منشأة، وساهم المشروع في توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وإنشاء مجمعات سكنية لاستيعاب ما يزيد على 40 ألف نسمة. كما حقق المشروع نسبة رضا بلغت نحو 84% من أصحاب المصلحة، ونسبة 87% رضا العاملين عن بيئة العمل، وتحقيق صادرات زراعية بلغت 1.9 مليار دولار.

وفاز مشروع "شباب قادر على التكيف مع التغيرات وممكن اجتماعياً واقتصادياً" من المملكة الأردنية الهاشمية، في فئة "أفضل مبادرة عربية لتمكين الشباب"،حيث حقق المشروع نتائج بارزة وأحدث آثاراً إيجابية تمثلت بتدريب 5,969 فرداً في الأنشطة، وتدريب 167 شاباً بشكل مكثف على المهارات ضمن نموذج التخرّج، كما تم من خلال المبادرة تدريب 62 من القادة الشباب، وحصل 79% من المشاركين في التدريب المكثف على فرص عمل في القطاع الخاص، كما طبقت المؤسسة نفس النهج مع 194 أسرة، وقدمت منحاً صغيرة لمعظمها لتأسيس مشروعات صغيرة.

كما فازت مبادرة "قدرات" بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في شناص في سلطنة عمان، في فئة "أفضل مبادرة عربية لتمكين الشباب" وتعمل المبادرة كحاضنة طلابية تدمج بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، من خلال توفير بيئة داعمة ومحفزة للطلاب من الجامعات والمدارس لتمكينهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع واقعية، بتقديم حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والاستشارية والتمويلية. وقد نجحت في تحقيق إنجازات ملموسة، شملت تأسيس 76 شركة طلابية ناشئة، وتوقيع 96 اتفاقية دعم، واستفاد أكثر من 8000 طالب وطالبة من ورش العمل والبرامج التدريبية، كما نظمت المبادرة 150 معسكراً تدريبياً و70 هاكاثوناً. وقد حصلت المبادرة على عدة ميداليات في مجال الاختراعات على المستوى الدولي والإقليمي.

وفاز البرنامج الوطني لاعتلال الشبكية الخداجي، الذي أطلقه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، في "أفضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الصحي"حيث سجل البرنامج نجاحاً بارزاً في حماية الأطفال الخدج من فقدان البصر، ويعد البرنامج من أكثر البرامج تقدماً وشمولية في الشرق الأوسط، حيث أسهم في حماية أكثر من 300 طفل سنوياً من الإصابة بالعمى، وفحص أكثر من 7,400 طفل خدج، مع تسجيل 20,450 حالة مبلّغ عنها، ما يعكس التوسع الكبير في نطاق المبادرة. كما عمل البرنامج على رفع كفاءة الكوادر الطبية، حيث تم تدريب أكثر من 124 فاحصاً نشطاً، بمن فيهم الكوادر التمريضية في وحدات العناية المركزة، إلى جانب اعتماد الذكاء الاصطناعي لفرز الصور الطبية بشكل تلقائي، وإصدار التقارير الرسمية، ومتابعة الحالات مركزياً، وتم إنشاء 7 مراكز فحص، لتسريع عملية التشخيص والعلاج وضمان وصول الرعاية إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال.

وفاز "حي الأسمرات" من محافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية في فئة "أفضل مبادرة عربية لتنمية المجتمع"، ويعتبر مشروع الأسمرات أحد أبرز التجارب التنموية في مصر، حيث نجح في تحويل منطقة عشوائية إلى مجتمع حضري متكامل، يضم وحدات سكنية حديثة، ومدارس، ومراكز طبية، بالإضافة إلى فعاليات وأنشطة ثقافية ورياضية، ومشروعات تنموية مستدامة. وحقق المشروع نتائج إيجابية متعددة، تتضمن زيادة نسبة مؤشر جودة الحياة للمستهدفين من 15% إلى 92.8%، وإنشاء 7 مدارس متطورة و7 مراكز صحية، وبلغ عدد الوحدات السكنية المنفذة 18275 وحدة. كما بلغ عدد المستفيدين من المشروع 100 ألف نسمة.

وفاز تطبيق "توكلنا" الذي تم تصميمه عام 2020 من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن فئة "أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي"، ويضم التطبيق ما يزيد عن 1000 خدمة من 250 جهة حكومية مختلفة، وأدت المزايا التي يتفرد بها التطبيق إلى نمو ملحوظ وسريع في عدد المستخدمين والذي وصل إلى 34.4 مليون مستخدم، إضافة إلى ارتفاع عدد العمليات المنجزة في التطبيق إلى 15 مليار عملية حتى عام 2025، بنسبة رضا بلغت 92.2% في مؤشر رضا العملاء و93.2 درجة في مؤشر جهد العميل في عام 2025، ويدعم تطبيق "توكلنا" 8 لغات مختلفة منها العربية والإنجليزية والإندونيسية والفلبينية والبنجالية والأوردو، وذلك لتلبية احتياجات المقيمين في المملكة العربية السعودية وزوارها من مختلف الجنسيات.

وضمن الجوائز الفردية فاز معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، وزير المالية في سلطنة عُمان، عن فئة "أفضل وزير عربي"، حيث أشرف معاليه على عدة تطورات مالية ساهمت في إحداث نقلة نوعية في المنظومة المالية، محققة حكومة سلطنة عمان بذلك تحسنا ملحوظا في المؤشرات المالية ومنها الانخفاض في حجم الدين العام، بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية مع الحفاظ على الاستثمارات في القطاعات الحيوية، ويترأس معاليه مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني، كما يشرف على أعمال جهاز الضرائب في سلطنة عمان.

وفاز الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة "أفضل محافظ عربي"، وقد نجح الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة في قيادة منظومة متكاملة من العمل الحكومي، نفذ خلالها أكثر من 42 استراتيجية و141 مشروعاً و200 مبادرة نوعية لدعم جودة حياة الإنسان، مما أسفر عن رفع نسبة رضا المواطنين عن أداء المحافظة إلى ‎%98.7 متجاوزاً المستهدف الوطني البالغ ‎%96 لعام 2024. وفي إطار منهجيته القائمة على التخطيط العلمي، قام المحافظ برصد وتحليل الصعوبات والتحديات وتحديد أسبابها الجذرية، ووضع حلول عملية نجحت في تجاوزها، ما أسهم في تحقيق إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه في عام 2024 بمعدل نمو 132%، إلى جانب خفض النفقات بقيمة 9.7 مليار جنيه.

وفي فئة "أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية"، فاز الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الراجحي، الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث منذ 2017، حيث ساهم الدكتور بشكل ملحوظ في تحسين جودة حياة الناس عبر استعادة أبصارهم، وتزويد أكثر من 40 مستشفى في مختلف مناطق المملكة باحتياجاتها من أنسجة العيون، حيث قلت نسب فقدان البصر بين المرضى، وبلغ عدد القرنيات التي تمت زراعتها محلياً أكثر من 25.362 قرنية، وبلغ عدد القرنيات التي تم إرسالها للخارج أكثر من 9.615 قرنية دولياً. وتم خلال إدارته اعتماد المستشفى مركز بحوث عالمياً في عام 2024، فقد نشر أكثر من 127 ورقة بحثية في عام واحد، بما يشكل نسبة 15% من إجمالي الأبحاث العربية، وعزز مكانة المؤسسة كمركز مرجعي إقليمي وعالمي في البحث والابتكار.

وفاز معالي الدكتور يوسف الشواربة أمين العاصمة الأردنية عمّان عن فئة "أفضل مدير بلدية في المدن العربية". وقام الدكتور مع فريق العمل بتنفيذ مشاريع مختلفة مثل الباص سريع التردد، و"عمّان باص"، وله مساهمات في تحسين منظومة النقل العام من حيث الكفاءة وتقليل الازدحام والانبعاثات، إلى جانب أتمتة 100% من الخدمات لتحسين جودة الحياة في العاصمة. وقاد الشواربة إعداد وتنفيذ المخطط الشمولي لعمّان 2040 الذي يوازن بين التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الجاهزية الاقتصادية للمدينة، كما انتهج تفويض إدارة المبادرات والمشروعات وتعزيز التحفيز المعنوي، مما رفع جاهزية القيادات وحقق تحسّنًا ملموسًا في الأداء المؤسسي.

وفاز عبدالرحمن بن عبدالله بن سعيد البوسعيدي مدير مشروع الإدارة الذكية في وزارة العمل في سلطنة عمان، في فئة "أفضل موظف حكومي عربي" لإبداعاته في تصميم نماذج للذكاء الاصطناعي، كما ساهم بفاعلية في استشراف مستقبل الوظائف الحكومية وإعداد تصورات استراتيجية تمتد حتى عام 2031، مواكبًا التحول الرقمي ومتطلبات سوق العمل المستقبلي، بالإضافة لإدارته مشروع الإدارة الذكية الحائز على جائزة "اقتصاديات الذكاء الاصطناعي". وشارك البوسعيدي بدور محوري في المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير من خلال عدة بحوث تطبيقية شملت أكثر من 15 جهة حكومية، مما أسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.

وفازت بدور خوجة، مدير وحدة الإثبات والتطبيق بإدارة الذكاء الاصطناعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن فئة "أفضل موظفة حكومية عربية"، حيث وظّفت بدور خوجة خبراتها في تنفيذ مبادرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أبرزها تطوير عناصر في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، عبر تكامل البيانات مع أكثر من 20 جهة حكومية، كما طبّقت الموظفة منهجية التفكير التصميمي لتجاوز التحديات وتحسين جودة المخرجات، مستخدمة الروبوت الآلي وتقنيات OCR وIDP وRPA لمعالجة البيانات، مما أسهم في الرد على أكثر من 40,000 اعتراض شهريًا بكفاءة عالية.

كما فازت لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل والجودة في شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن فئة "أفضل موظفة حكومية عربية". وأشرفت لمياء مصطفى بشكل مباشر على مشروع تأمين نظم الإمداد بنسبة 100%، الذي حقق حماية صحية لما يزيد على 12 مليون مواطن، وساهم في إدراج مصر ضمن الدول المتقدمة في تقارير منظمة الصحة العالمية حول مأمونية المياه. وتعتمد الموظفة لمياء مصطفى على نموذج ADKAR لإدارة التغيير، الذي يركز على الجوانب الفردية لنجاح التغيير داخل المؤسسات.

وضمن التكريم الخاص للجهات والمبادرات المتميزة كرمت جائزة التميز الحكومي العربي كلاً من: مبادرة العودة إلى التعليم من المديرية العامة للشؤون المالية في وزارة التربية العراقية، ومبادرة التدريب الزراعي من وزارة شؤون البلديات والزراعة في مملكة البحرين، ومبادرة الخدمات الصحية الحكومية من وزارة الصحة الفلسطينية ، وهي مبادرة متميزة لتوفير الخدمات الصحية الأولية في فلسطين، وتطبيق "سهل" من وزارة الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت.

وحققت الجائزة في دورتها الحالية قفزات جديدة في الاهتمام والمشاركات، حيث بلغ عدد المشاركات العربية خلال الدورة الحالية 14390 مشاركة، وتسلمت الجائزة 6670 طلب ترشيح، في حين استقبلت في نسختها الأولى نحو 5000 مشاركة عربية، و1500 طلب ترشيح، وفي النسخة الثانية 8300 مشاركة عربية، و4100 طلب ترشح، وفي النسخة الثالثة 13,000 مشاركة و5,200 طلب ترشح.

وارتفع عدد المكرمين في الدورة الحالية من الجائزة إلى 26 فائزاً، 6 فائزين من المملكة العربية السعودية، و5 فائزين من جمهورية مصر العربية، و4 من المملكة الأردنية الهاشمية، و3 فائزين من كل من مملكة البحرين، وسلطنة عُمان، وفائزان من دولة الكويت، وفائز واحد من كل من دولة فلسطين وجمهورية العراق والجمهورية التونسية.

وعكست نتائج الدورة الحالية، قفزات على المستوى النوعي، في تجسيد للدور المتنامي لجائزة التميز الحكومي العربي في تعزيز تأثير الابتكار والتميز في الكفاءة والأداء الحكومي على الواقع الفعلي في حياة المجتمعات العربية، حيث تهدف الجائزة إلى إحداث فارق في تطوير القطاعات المختلفة بما يدعم جهود التنمية والتقدم والازدهار.