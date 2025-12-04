أبوظبي تُطلق النسخة الأولى من «مهرجان الصحة»

هدى الطنيجي (أبوظبي)



أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، عن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان الصحة في الإمارة، في خطوة تُعد من أوائل المبادرات الداعمة لـ«استراتيجية الحياة الصحية في أبوظبي»، والتي تهدف إلى وضع مسار موحّد عبر مختلف القطاعات، لجعل تبنّي أسلوب حياة صحي أكثر سهولة وإتاحة وقرباً من جميع أفراد المجتمع.

تُقام فعاليات المهرجان عبر ثلاث عطلات نهاية أسبوع متتالية في مناطق مختلفة من الإمارة، حيث تُنظَّم الفعاليات من 12 وحتى 16 ديسمبر الجاري في جزيرة الحديريات بأبوظبي، ومن 19 حتى 21 ديسمبر في حديقة مدينة زايد بالظفرة، على أن تختتم الفعاليات في حديقة الجاهلي بمدينة العين وتقام خلال الفترة من 26 حتى 28 ديسمبر، بما يعزّز وصول المهرجان إلى أكبر شريحة ممكنة من السكان في مختلف المناطق.



استشارات العافية

يشارك في المهرجان نخبة من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم «بيور هيلث» و«سكينة»، ودائرة البلديات والنقل، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومدن وجزيرة الحديريات، ومزارع العين، ومجموعة أغذية، ومعهد برجيل للأورام، وشركة نستله، وشركة أسترازينيكا، كما يشارك في المهرجان «ألعاب الماسترز أبوظبي»، كشريك مجتمعي رسمي، وشبكة أبوظبي للإعلام كشريك الإعلام الرسمي. ويتيح المهرجان للزوار المشاركة في مجموعة من الأنشطة من بينها تحديات الحركة، وورش التثقيف الغذائي، وتجارب الطهي الصحي، واستشارات العافية، والتجارب الرقمية التفاعلية، وجلسات اللياقة البدنية، والألعاب العائلية، إضافة إلى منصة مركزية مخصّصة لعرض مساهمات الشركاء.

الهدف الأساسي

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، إن المهرجان يمثّل فرصة عملية لتحويل أهداف الاستراتيجية إلى واقع يلامس حياة أفراد المجتمع من خلال الأنشطة والمبادرات التي يقدمها.

وأضافت أن دائرة الصحة، عبر تنظيم مهرجان الصحة، تتطلع إلى منح الأفراد في إمارة أبوظبي الثقة والفرص التي يحتاجونها لجعل العافية ضمن أهم أولوياتهم اليومية، مؤكدة أن الهدف الأساسي يتمثّل في تزويد العائلات بالأدوات العملية والتجارب الممتعة، التي تلهمهم لاعتماد نمط حياة صحي، وهذه الجهود تُسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وقدرة على مواجهة التحديات الصحية مستقبلاً، بما ينسجم مع رؤية الإمارة لمستقبل صحي ومستدام.

من جانبه، أكد الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، أن المهرجان صُمم بطريقة فريدة لتحويل مفهوم العافية إلى تجربة شيّقة وتفاعلية تلائم مختلف الفئات العمرية، موضحاً أن هذه الرؤية تأتي في إطار تعزيز دور الصحة العامة في حياة المجتمع اليومية. وأشار إلى أن توحيد جهود الشركاء عبر مختلف القطاعات يتيح للمهرجان توفير مساحة مجتمعية حيوية تُشجّع السكان على التعلم والتواصل وتبنّي عادات بسيطة قادرة على تحسين جودة حياتهم.

وأضاف أن المبادرة تجسّد أولويات الصحة العامة في أبوظبي من خلال تحويلها إلى ممارسات يومية يسهل الالتزام بها، إلى جانب غرس عادات صحية طويلة الأمد تُسهم في تعزيز الوعي والمسؤولية الفردية.



4 محاور رئيسية

قالت الدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: إن «مهرجان أبوظبي» الذي يستهدف جميع أفراد العائلة والمجتمع من كافة الأعمار يتضمن أنشطة وفعاليات متنوعة تستقطب الجميع ويحوي أنماط الحياة الصحية، التي يجب أن تكون جزءاً من حياتنا اليومية، هناك 4 محاور رئيسية منها محور الغذاء الصحي والنشاط البدني والرفاهية النفسية والنوم الصحي الذي يُعد مهماً جداً، حيث هناك عدد من الأشخاص لا يعتبر النوم جزءاً مهماً في الحياة الصحية، لذا ندعو الجميع إلى المشاركة ضمن هذه الأنشطة المتنوعة.



النوم الصحي

على هذا الجانب ودور المؤثرات الخارجية على النوم، وما هي الخطوات البسيطة والسهلة التي تساعد في الحصول على النوم الصحي، الرفاه النفسي الذي يأتي تحت مظلة المهرجان هناك أنشطة كثيرة تساعد على تحقيق الرفاه النفسي، وهناك مركز الصحة الذي سيجمع كافة الشركاء من القطاع الحكومي والخاص، ومزودي النشاط البدني من المراكز الرياضية وغيرها التي ستقدم استمرارية لأسلوب الحياة الصحي وغيرها من أجل الوصول إلى حياة صحية ينعم بها كافة أفراد المجتمع.



حياة صحية

قالت الدكتورة شرينة المزروعي، مدير إدارة تعزيز الصحة وبرامج الصحة العامة في مركز أبوظبي للصحة العامة: المهرجان تجربة غنية موجهة إلى الأفراد، والذي سيركز على اتباع أسلوب حياة صحي بشكل مبسّط وسهل، هو الأول من نوعه في أبوظبي وعلى مستوى العالم، وسيكون هناك سلسلة من المهرجات بشكل سنوي، حيث يدمج بين العلوم والعادات والتقاليد والمتعة من أجل العمل على تغيير أسلوب الحياة إلى صحي، وهناك محاور مهمة وجوانب تركز على التغذية والنشاط البدني والنوم والرفاه النفسي، على سبيل المثال في محور التغذية سيتم التركيز على التغذية السليمة من خلال الدعوة نحو التفكير المسبق ومعرفة ما هي مكونات الغذاء وماذا نختار لوجباتنا، وسيكون هناك محطات الطبخ التي ستنفذ بشكل مباشر أمام الجمهور ومسابقات التي ستشهد تفاعلاً من قبل المشاركين، والتي ستسهم في تثبيت الأفكار الصحية لديهم.

وأضافت: المهرجان موجه لجميع فئات المجتمع منهم الأطفال وأصحاب الهمم، وهناك أماكن مخصّصة للنساء فقط، في سبيل توفير الخصوصية التامة لهم أثناء المشاركة ضمن الفعاليات بالتحديد في محور النشاط البدني، هناك أنشطة رياضية متنوعة تسهم في إحداث التغيير المطلوب ولو بخطوة.



نهج وقائي

يعكس «مهرجان الصحة» رؤية أبوظبي لتبني نهج وقائي يركز على تعزيز مستويات الصحة في المجتمع، إذ يجمع تحت مظلته مجموعة من الشركاء من الجهات الحكومية ومؤسسات الرعاية الصحية، والتعليم، والرياضة، والقطاع الخاص.

ويؤكد هذا التعاون المشترك الالتزام الجماعي برفع مستوى الوعي الصحي، وتعزيز مشاركة المجتمع، وتزويد أفراد المجتمع بالمعرفة والثقة اللازمة لجعل العافية من أهم أولوياتهم.